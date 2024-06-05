Экскурсии проходящие только летом в Витебске

Найдено 17 экскурсий в категории «Летние» в Витебске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 3 чел.
По Витебску с улыбкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
94 отзыва
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок
Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
4 200 за всё до 10 чел.
Загадки Витебска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Мелодии витебских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900 за всё до 10 чел.
Таинственный Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750 за всё до 6 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900 за всё до 7 чел.
Витебск: прогулка по следам Марка Шагала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 5 чел.
Витебск: история, написанная красками
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе площади Свободы
21 июня в 09:30
22 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Гастрономический тур по Витебску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Гастрономическое путешествие по Витебску: уникальный вкус Беларуси
Погрузитесь в мир белорусской кулинарии с экскурсией по Витебску. Вас ждут уникальные вкусы и незабываемые впечатления
Начало: Ратушная площадь
10 июня в 10:30
11 июня в 12:00
7 000 за всё до 10 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900 за всё до 4 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Маме очень понравилось! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Классический Витебск
    Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Загадки Витебска
    Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
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    сложной судьбой и сильными людьми, и как город, который можно просто любить. Алла молодец, не только познакомила с историей города, но и сумела передать свою любовь к нему и теплое отношение. Спасибо огромное! А ещё здорово, что была обозначена некоторая интрига, позволившая сохранить концентрацию внимания до конца экскурсии, чтобы не пропустить важные моменты. Всё понравилось даже моему придирчивому мужу, так что могу смело рекомендовать и сама, если буду в Витебске, закажу экскурсию про Шагала.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе
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    выходящие за рамки осуждаемого на экскурсии. Время пролетело незаметно, несмотря на дождик, было весело, увлекательно и познавательно. Витебск и многие исторические события Беларуси и России стали более объемными и понятными. На следующий день поделились полученной информацией со знакомой коренной витебчанкой - ей тоже оказалось очень интересно поближе узнать свой город.

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
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    Нас покорили ее знание материала и любовь к городу. После содержательной экскурсии, порекомендовала нам для посещения музей, который мы сами не нашли бы. Возможно, не обратили бы внимания - а это один из лучших музеев города. Какой? А вот пусть она подскажет вам сама. Прекрасного всем времени в Витебске!

  • Э
    Эльза
    22 мая 2024
    Здравствуй, Витебск
    Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
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    Экскурсия у нас была после 8часового переезда,но не смотря на это, ходили за Романом, как привязанные. Учитывал возрастной ценз группы, заинтересовал в самостоятельной прогулке на следующий день, поэтому и на следующий день нам было что посмотреть!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
  2. По Витебску с улыбкой
  3. Витебск: яркие краски старого города
  4. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  5. Загадки Витебска
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
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