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Экскурсии с элементами квеста в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Витебске, цены от 3850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Квест
до 5 чел.
Лучший выбор
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Получить конверт, увидеть изюминки города, узнать тайны Пушкина и Хоттабыча (без интернета)
Начало: Площади Свободы
«А также информацию и иллюстрации, которые можно изучать в процессе квеста или после его прохождения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
3850 ₽ за всё до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Начало: У Благовещенской церкви
«Квест проходит без участия гида»
Сегодня в 10:00
9 июн в 17:00
3850 ₽ за всё до 5 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летающих картин Марка Шагала
Пешая
2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летающих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
«Квест рассчитан на семьи с детьми от 7 до 12 лет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление от квеста. Мы встретились
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с милой девушкой Катериной, которая передала нам шоппер с заданиями, пояснила что и как надо делать. Мы вскрыли первый конверт и пошли выполнять задания. Периодически к нам подходили люди, интересовались, что мы делаем, искали вместе с нами ответы)))) формат квеста был удобен тем, что можно выполнять задания в своем темпе, поэтому когда мы замерзли, то просто пошли в кафе пить кофе, перекусить, погреться, а потом дальше искали ответы с того места откуда начали. Сами задания были интересными. Правда, пару раз пришлось воспользоваться подсказками (вопрос с надписью на стене), и приложить все навыки дипломатии, обсуждая нахождение перспективы дома в одном из заданий. Но мы справились и даже не подрались:)))) Однозначно рекомендую эту экскурсию))) Спасибо Катерине!

Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление+3
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление
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М
Квест без гида «Наедине с Витебском»
по организации экскурсии все четко организовано. катерина отвечала оперативно на все вопросы. сам квест понравился. легкая, приятная прогулка по городу с загадками, сюрпризами и милыми сувенирами.
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А
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Квест идеален для подрастающего поколения, кто любит путешествовать.
Моему сыну 10-й год и очень всё подошло.
В игровом режиме запоминаются люди, даты, строения.
Если старший знает город больше квеста - вообще идеально.
Спасибо!
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Светлана
Квест «По следам Витебских замков»
Удивительный и оригинальный квест для закрепления знаний по истории Витебска. Мы - две подруги "серебряного возраста" - проходили его самостоятельно,
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получив задания и рекомендации от нашего гида Ирины. На квест было отведено 2 часа, но мы неторопливо прошли его за 1 час 20 минут. Очень занимательные и даже интригующие задания, кроссворды, ребусы, хождение по компасу и т. п. Не устали, потренировали свой мозг, посмеялись, пофотографировались по пути. А какова была наша радость, когда после прохождения квеста, встретившись с гидом, мы получили от Ирины вкусные призы!!! Ура! Ура! Ура!
Благодарим Ирину за неординарный формат экскурсии по старому Витебску!
Однозначно рекомендуем всем!

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Марина
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Были в Витебске одну ночь. Очень познавательный и интересный квест, который ведет по знаковым локациям. Какие-то вопросы были понятны не
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сразу, возможно, дело в нашей сообразительности))) хорошо, что есть подсказки и можно сверить ответы. Очень познавательный путеводитель, прилагающийся к квесту, прочитали много нового для себя. Чудесно, что есть такие восхитительные квесты, которые можно пройти самостоятельно в удобное время. Спасибо за сувениры и всякие штучки.

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Е
Квест без гида «Наедине с Витебском»
отличный квест! дети в полном восторге! искать достопримечательности, отвечать на вопросы, вскрывать конверты понравилось всем, и детям и взрослым! получили
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симпатичные открытки бонусом. спасибо Катерине! мы прекрасно провели день, погуляли, познакомились с городом, узнали много нового! также очень понравилось, что квест можно проходить в своем темпе.

отличный квест! дети в полном восторге! искать достопримечательности, отвечать на вопросы, вскрывать конверты понравилось всем, и
отличный квест! дети в полном восторге! искать достопримечательности, отвечать на вопросы, вскрывать конверты понравилось всем, и
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Д
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Все супер, единственное было ооочень холодно
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А
Квест без гида «Наедине с Витебском»
отличное мероприятие) мы остались в полном восторге! ходили часа 2, не спеша, изучали местность, отгадывали загадки, делали фото 😊 рекомендуем 100%
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Danil
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Интересный формат самостоятельного изучения центра города с разгадыванием загадок. Точно стоит попробовать
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Г
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Было интересно взрослым и почти взрослым! Подсказки выручали, но старались обходиться без них. Маршрут прошли за 2,5 часа с перерывом на чаепитие. Любителям старинных фотографий очень "зашли" наглядные пособия. Спасибо большое!
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Всего 48 отзывов в Витебске в категории "Квесты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Квест без гида «Наедине с Витебском»;
  2. Квест «По следам Витебских замков»;
  3. Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летающих картин Марка Шагала.
Какие места ещё посмотреть в Витебске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Успенский Собор;
  2. Благовещенская церковь;
  3. Воскресенская церковь;
  4. Ратуша;
  5. Музей Марка Шагала;
  6. Художественный Музей;
  7. Старый город;
  8. Синагога.
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2026
Сейчас в Витебске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3850 до 4000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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