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с милой девушкой Катериной, которая передала нам шоппер с заданиями, пояснила что и как надо делать. Мы вскрыли первый конверт и пошли выполнять задания. Периодически к нам подходили люди, интересовались, что мы делаем, искали вместе с нами ответы)))) формат квеста был удобен тем, что можно выполнять задания в своем темпе, поэтому когда мы замерзли, то просто пошли в кафе пить кофе, перекусить, погреться, а потом дальше искали ответы с того места откуда начали. Сами задания были интересными. Правда, пару раз пришлось воспользоваться подсказками (вопрос с надписью на стене), и приложить все навыки дипломатии, обсуждая нахождение перспективы дома в одном из заданий. Но мы справились и даже не подрались:)))) Однозначно рекомендую эту экскурсию))) Спасибо Катерине!