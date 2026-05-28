Показать всё
Квест
до 5 чел.
Лучший выборКвест без гида «Наедине с Витебском»
Получить конверт, увидеть изюминки города, узнать тайны Пушкина и Хоттабыча (без интернета)
Начало: Площади Свободы
«А также информацию и иллюстрации, которые можно изучать в процессе квеста или после его прохождения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
3850 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Начало: У Благовещенской церкви
«Квест проходит без участия гида»
Сегодня в 10:00
9 июн в 17:00
3850 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летающих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
«Квест рассчитан на семьи с детьми от 7 до 12 лет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Заказывали экскурсию 9 мая 2026г. День оказался холодным, шёл дождь, но это абсолютно не испортило впечатление от квеста. Мы встретились
+3
Вам был полезен этот отзыв?
М
по организации экскурсии все четко организовано. катерина отвечала оперативно на все вопросы. сам квест понравился. легкая, приятная прогулка по городу с загадками, сюрпризами и милыми сувенирами.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Квест идеален для подрастающего поколения, кто любит путешествовать.
Моему сыну 10-й год и очень всё подошло.
В игровом режиме запоминаются люди, даты, строения.
Если старший знает город больше квеста - вообще идеально.
Спасибо!
Моему сыну 10-й год и очень всё подошло.
В игровом режиме запоминаются люди, даты, строения.
Если старший знает город больше квеста - вообще идеально.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Удивительный и оригинальный квест для закрепления знаний по истории Витебска. Мы - две подруги "серебряного возраста" - проходили его самостоятельно,
Вам был полезен этот отзыв?
Были в Витебске одну ночь. Очень познавательный и интересный квест, который ведет по знаковым локациям. Какие-то вопросы были понятны не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
отличный квест! дети в полном восторге! искать достопримечательности, отвечать на вопросы, вскрывать конверты понравилось всем, и детям и взрослым! получили
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все супер, единственное было ооочень холодно
Вам был полезен этот отзыв?
А
отличное мероприятие) мы остались в полном восторге! ходили часа 2, не спеша, изучали местность, отгадывали загадки, делали фото 😊 рекомендуем 100%
Вам был полезен этот отзыв?
Интересный формат самостоятельного изучения центра города с разгадыванием загадок. Точно стоит попробовать
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Было интересно взрослым и почти взрослым! Подсказки выручали, но старались обходиться без них. Маршрут прошли за 2,5 часа с перерывом на чаепитие. Любителям старинных фотографий очень "зашли" наглядные пособия. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 48 отзывов в Витебске в категории "Квесты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Витебске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2026
Сейчас в Витебске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3850 до 4000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2026 год по теме «Квесты», 48 ⭐ отзывов, цены от 3850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август