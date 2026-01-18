Индивидуальная
Мелодии витебских улиц
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Прогулка по Витебску откроет перед вами тайны и легенды города, наполненного историей и культурой. Узнайте больше о его знаменитых жителях и событиях
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
175 Br за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Начало: У Благовещенской церкви
21 янв в 15:30
22 янв в 11:30
3850 ₽ за всё до 5 чел.
