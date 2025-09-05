Витебск приглашает вас в увлекательное путешествие по своим улицам и историческим местам.
Программа начинается с места, где зародился город, и продолжается рассказами о княгине Ольге Киевской, князе Александре Невском и Великом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история города
- 🕌 Каноничные храмы
- 🏛 Греческая кладка XII века
- 🎨 Творческая атмосфера
- 🌆 Панорама города
Что можно увидеть
- Каноничный храм
- Греческая кладка XII века
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Начнём в месте, где когда-то родился город над Двиной. А потом, гуляя по историческому центру:
- Вы услышите, как связаны с Витебском княгиня Ольга Киевская, князь Александр Невский и Великий князь Литовский Ольгерд
- Узнаете, какими были витебские замки и куда они исчезли
- Увидите греческую кладку 12 века
- Полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки у стен одного из самых больших соборов Беларуси
- Откроете для себя неповторимую атмосферу творческой и культурной столицы страны
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 10 туристов
Меня зовут Инна. Я родилась и живу в Витебске. Увлечена историей и искусством. С радостью поделюсь с гостями своими знаниями о родном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
5 сен 2025
Инна- замечательный гид! Встреча в удобном месте,стыковка по времени - были на связи. Маршрут построен замечательно,Инна любит свой город и это дорогого стоит, очень интересно нам о Витебске рассказала. Очень грамотная и правильная речь, ответы на вопросы,возникающие по ходу прогулки. Инна- вы молодец! Желаем Вам огромных успехов и хороших экскурсантов!
Е
Елена
23 июл 2025
Приятная прогулка по исторической части Города! Спасибо Инне за интересную экскурсию!
