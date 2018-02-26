Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в богатую историю Витебска, города, некогда названного "маленькой столицей ренессанса".



Во время экскурсии вы увидите величественные храмы, старинные улицы и архитектурные памятники, которые делают Витебск уникальным. Узнайте, почему этот белорусский город сравнивали с Парижем! 4.6 23 отзыва

Сергей Ваш гид в Витебске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 190 Br за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 23 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Витебск — малая столица ренессанса «О Париж! Ты — мой второй Витебск», — некогда воскликнул Марк Шагал. И неспроста, ведь во времена эпохи Возрождения Витебск называли «маленькой столицей ренессанса», в то время как большой столицей ренессанса являлся Париж. Узнать, почему белорусский город сравнивали с самым красивым городом мира, возможно во время экскурсии «По страницам истории 1000-летнего Витебска». Обзорная экскурсия по г. Витебску познакомит любителей туризма и отдыха в Беларуси с яркими архитектурными объектами города. На берегу Западной Двины экскурсанты увидят возродившуюся из пепла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, единственный памятник византийско-балканского зодчества на территории Восточной Европы, безжалостно взорванную в 1961 году. В скором времени перед участниками экскурсии предстанет символ городского самоуправления - Витебская Ратуша. В настоящее время в ней размещается Витебский областной краеведческий музей. Далее экскурсанты пройдут по старинным улочкам до здания дома Губернатора, последний обитатель которого покинул город в 1917 году, после утверждения в городе Советской власти. По дороге экскурсантов ожидает головокружительный вид на Успенский собор. Крупнейший храм города на высокой горе (Лысая) заслуженно обретает статус архитектурной доминанты Витебска, вознося свои купола над берегами Западной Двины. И это ещё далеко не всё. Много нового и интересного уже ждет Вас!

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

Церковь Воскресения Христова (Рыночная)

Ратуша

Историческая застройка ул. Толстого (Подвинской) и ул. Суворова (Узгорской)

Церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы

Дом Губернатора

Парк Отечественной войны 1812 года

Арт-центр им. Марка Шагала

Художественный музей

Площадь Свободы

Летний амфитеатр

Литературный музей

Выставочный зал «Духовской круглик» Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Входные билеты в музеи

Транспортные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск Завершение: Площадь Свободы в г. Витебск Когда и сколько длится? Когда: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.