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По страницам истории 1000-летнего Витебска

4.5
11 отзывов
Сергей С.
Сергей С. – Гид из Витебска
«О Париж! Ты — мой второй Витебск», — некогда воскликнул Марк Шагал.

И неспроста, ведь во времена эпохи Возрождения Витебск называли «маленькой столицей ⭐️ ренессанса», в то время как большой столицей ренессанса являлся Париж.

Узнать, почему белорусский город 🏙️ сравнивали с самым красивым городом мира, возможно во время экскурсии 🧭 «По страницам истории 📖 1000-летнего Витебска».
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По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска

Что вы увидите

  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Церковь Воскресения Христова (Рыночная)
  • Ратуша
  • историческая застройка ул. Толстого (Подвинской) и ул. Суворова (Узгорской)
  • Церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы
  • дом Губернатора
  • парк Отечественной войны 1812 года
  • арт-центр им. Марка Шагала
  • художественный музей
  • площадь Свободы
  • Летний амфитеатр
  • литературный музей
  • выставочный зал "Духовской круглик".
«О Париж! Ты — мой второй Витебск», — некогда воскликнул Марк Шагал. И неспроста, ведь во времена эпохи Возрождения Витебск называли «маленькой столицей ⭐️ ренессанса», в то время как большой столицей ренессанса являлся Париж. Узнать, почему белорусский город 🏙️ сравнивали с самым красивым городом мира, возможно во время экскурсии 🧭 «По страницам истории 📖 1000-летнего Витебска».
Обзорная экскурсия ⛳ по г. Витебску познакомит любителей туризма и отдыха в Беларуси с яркими архитектурными объектами города. На берегу Западной Двины экскурсанты увидят возродившуюся из пепла церковь ⛪ Благовещения Пресвятой Богородицы, единственный памятник византийско-балканского зодчества на территории Восточной Европы, безжалостно взорванную в 1961 году.
В скором времени перед участниками экскурсии предстанет символ городского самоуправления - Витебская Ратуша. В настоящее время в ней размещается Витебский областной краеведческий музей 🖼. Далее экскурсанты пройдут по старинным улочкам до здания дома Губернатора, последний обитатель которого покинул город в 1917 году, после утверждения в городе Советской власти.
По дороге экскурсантов ожидает головокружительный вид на Успенский собор. Крупнейший храм города на высокой горе (Лысая) заслуженно обретает статус архитектурной доминанты Витебска, вознося свои купола над берегами Западной Двины.
И это ещё далеко не всё. Много нового и интересного уже ждет Вас!
Внимание: Если вас от 1 до 20 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии с группы любого размера.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 Площадь Тысячелетия, Витебск
Место завершения
🏁 Площадь Свободы в г. Витебск
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей С.
Сергей С.
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11 отзывов оставили туристы

Сергей С. проводит ещё 1 экскурсию

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