«О Париж! Ты — мой второй Витебск», — некогда воскликнул Марк Шагал. И неспроста, ведь во времена эпохи Возрождения Витебск называли «маленькой столицей ⭐️ ренессанса», в то время как большой столицей ренессанса являлся Париж. Узнать, почему белорусский город 🏙️ сравнивали с самым красивым городом мира, возможно во время экскурсии 🧭 «По страницам истории 📖 1000-летнего Витебска».

Обзорная экскурсия ⛳ по г. Витебску познакомит любителей туризма и отдыха в Беларуси с яркими архитектурными объектами города. На берегу Западной Двины экскурсанты увидят возродившуюся из пепла церковь ⛪ Благовещения Пресвятой Богородицы, единственный памятник византийско-балканского зодчества на территории Восточной Европы, безжалостно взорванную в 1961 году.

В скором времени перед участниками экскурсии предстанет символ городского самоуправления - Витебская Ратуша. В настоящее время в ней размещается Витебский областной краеведческий музей 🖼. Далее экскурсанты пройдут по старинным улочкам до здания дома Губернатора, последний обитатель которого покинул город в 1917 году, после утверждения в городе Советской власти.

По дороге экскурсантов ожидает головокружительный вид на Успенский собор. Крупнейший храм города на высокой горе (Лысая) заслуженно обретает статус архитектурной доминанты Витебска, вознося свои купола над берегами Западной Двины.

И это ещё далеко не всё. Много нового и интересного уже ждет Вас!

Внимание: Если вас от 1 до 20 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии с группы любого размера.