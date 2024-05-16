1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
«Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
«Прогуляетесь по местному Арбату и по улице Марка Шагала, расписанной в стиле Казимира Малевича»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц: индивидуальная экскурсия по Витебску
Увлекательная прогулка по Витебску, где каждый уголок расскажет свою историю. Почувствуйте себя коренным витебчанином
Начало: Площадь Свободы, у скульптуры «Бродячий музыкант»
«А ещё вас ждёт посещение Ратушной площади, прогулка по пешеходной улице Суворова, подъём на смотровую башню Ратуши, где вы сможете увидеть всё великолепие города с высоты птичьего полёта»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
120Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
«Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 мая 2024Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
- ММария12 мая 2024Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
- ААнастасия12 мая 2024Экскурсия просто супер! За 2-2,5 часа мы обошли все самые знаковые места Витебска. Заходили во внутренние дворики с графити, послушали интересные истории про город, памятники, здания и улицы. Очень советуем данную экскурсию и экскурсовода!
- ММария7 мая 2024Анастасия замечательный гид! Всем рекомендую! Все по делу, коротко и интересно.
- DDmitry5 мая 2024Художник рассказа про творчество и любящий город Анастасия, однозначно
- ЮЮлия2 мая 2024Отличная экскурсия и гид Алексей. Благодаря ему Витебск заиграл новыми красками
- ААнна1 мая 2024Анастасия прекрасный гид, очень эрудированная, рассказывает увлекательно, умеет подстраиваться под клиента.
- ЕЕкатерина1 мая 2024Экскурсия замечательная, получила массу удовольствия! Алексей грамотный гид, влюблённый в свой родной город. Поводил по достопримечательным местам, подробно о них рассказал, сфотографировал. Экскурсию украсило его тонкое чувство юмора! Большое спасибо!
- ННаталья17 декабря 2023Алексей очень хороший и приятный человек. Все нам показал и рассказал. Приятно было слушать. Спасибо большое от всей нашей компании)
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Витебске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Витебска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод