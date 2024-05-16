Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Витебска

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Витебске, цены от 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мелодии витебских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
«Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900 за всё до 10 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
«Прогуляетесь по местному Арбату и по улице Марка Шагала, расписанной в стиле Казимира Малевича»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900 за всё до 7 чел.
Мелодии витебских улиц
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Мелодии витебских улиц: индивидуальная экскурсия по Витебску
Увлекательная прогулка по Витебску, где каждый уголок расскажет свою историю. Почувствуйте себя коренным витебчанином
Начало: Площадь Свободы, у скульптуры «Бродячий музыкант»
«А ещё вас ждёт посещение Ратушной площади, прогулка по пешеходной улице Суворова, подъём на смотровую башню Ратуши, где вы сможете увидеть всё великолепие города с высоты птичьего полёта»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
120Br за всё до 10 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: На площадке у входа в храм Благовещения
«Наш маршрут проходит по центральным улицам Витебска через Дом губернатора, арт-центр Марка Шагала, дом-музей Марка Шагала, здание художественного техникума и музей истории Витебского народного художественного училища (с посещением)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
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    не началась экскурсия с Алексеем! Он очень хороший рассказчик, приятный, спокойный, вежливый человек - олицетворение замечательных добрых жителей Беларуси! Под проливным дождем больше двух часов Алексей водил нас по городу, хотя сам был одет очень легко. Ни разу не попытался сократить маршрут или схалтурить, чтобы побыстрее экскурсии закончить. Показал как "парадные улицы", так и дворики Витебска. По маршрутам Алексея мы гуляли еще не раз! Из всех экскурсий, которые брали в Беларуси больше всего нам повезло именно с Алексеем! Большое Вам спасибо, успехов и всех благ!

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Экскурсия просто супер! За 2-2,5 часа мы обошли все самые знаковые места Витебска. Заходили во внутренние дворики с графити, послушали интересные истории про город, памятники, здания и улицы. Очень советуем данную экскурсию и экскурсовода!
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Анастасия замечательный гид! Всем рекомендую! Все по делу, коротко и интересно.
  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Художник рассказа про творчество и любящий город Анастасия, однозначно
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Отличная экскурсия и гид Алексей. Благодаря ему Витебск заиграл новыми красками
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Анастасия прекрасный гид, очень эрудированная, рассказывает увлекательно, умеет подстраиваться под клиента.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Экскурсия замечательная, получила массу удовольствия! Алексей грамотный гид, влюблённый в свой родной город. Поводил по достопримечательным местам, подробно о них рассказал, сфотографировал. Экскурсию украсило его тонкое чувство юмора! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    17 декабря 2023
    Мелодии витебских улиц
    Алексей очень хороший и приятный человек. Все нам показал и рассказал. Приятно было слушать. Спасибо большое от всей нашей компании)

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Улицы и переулки»

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  5. Воскресенская церковь
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Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Витебска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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