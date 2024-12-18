Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в праздничную атмосферу старинного Витебска в ходе нашей экскурсии! Мы с вами пройдёмся по историческому центру Северной столицы Беларуси, познакомимся с главными достопримечательностями города, и конечно же найдём все самые интересные места. Ведь узкие улочки старого города просто пестрят деталями и мелочами.



Отдельно стоит отметить прогулку в вечернее время суток, когда город покрывается разноцветными огоньками вечерней иллюминации. 5 2 отзыва

Алексей Ваш гид в Витебске Задать вопрос Групповая экскурсия 60 Br за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 1.5 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Места, по которым мы совершим уютную прогулку: Художественный музей — старинное здание, построенное ещё в XIX веке. Вы узнаете о самых известных витебских мастерах (не только о Марке Шагале). Посоветую вам какую выставку можно посетить в это время года, чтобы увидеть «самую ценную» картину Беларуси. Кукольный театр «Лялька» — место с богатой историей. Здание несколько раз меняло владельцев, но в итоге является продолжателем традиций древнего белорусского искусства «Батлейка». Рядом увидите интересный памятник, который, по легенде, исполняет желания. Пушкинский сквер — целая россыпь мест, названных в честь знаменитого русского писателя. Отсюда открывается один из лучших видов на Успенский собор и исторический центр города. Улица Толстого — старинная улица, сохраняющая свой губернский стиль. Здесь начинается пешеходная часть города, со своей непередаваемой атмосферой старины. Вы узнаете про дворянские и купеческие традиции Витебска. Памятник Князю Альгерду — величественный монумент, посвящённый легендарному полководцу. Расскажу о роли князя в жизни города. Городская Ратуша — настоящий символ Витебска, его независимости и могущества. Памятник архитектуры XVIII века, который и сейчас является украшением всего города. Улица Суворова — пожалуй, самая интересная пешеходная часть города. Плотная историческая застройка, центр культурной и развлекательной жизни Витебска. Покажу вам самые интересные заведения, расскажу, где варят самый вкусный кофе и глинтвейн! В ходе нашей прогулки вас ожидает ещё много интересных мест, рождественских историй, искренних улыбок и ярких впечатлений от новогоднего Витебска! Важная информация: Сборная экскурсия в составе мини-группы до 10 человек

Указаны конкретные даты, по времени начала, можно уточнять Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Художественный музей

Кукольный театр «Лялька»

Пушкинский сквер

Улица Толстого

Памятник Князю Альгерду

Городская Ратуша

Улица Суворова Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32 Завершение: Ул. Советская Когда и сколько длится? Когда: Указаны конкретные даты, по времени начала, можно уточнять Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Сборная экскурсия в составе мини-группы до 10 человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.