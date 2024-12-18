Погрузитесь в праздничную атмосферу старинного Витебска в ходе нашей экскурсии! Мы с вами пройдёмся по историческому центру Северной столицы Беларуси, познакомимся с главными достопримечательностями города, и конечно же найдём все самые интересные места. Ведь узкие улочки старого города просто пестрят деталями и мелочами.
Отдельно стоит отметить прогулку в вечернее время суток, когда город покрывается разноцветными огоньками вечерней иллюминации.
Отдельно стоит отметить прогулку в вечернее время суток, когда город покрывается разноцветными огоньками вечерней иллюминации.
Описание экскурсииМеста, по которым мы совершим уютную прогулку: Художественный музей — старинное здание, построенное ещё в XIX веке. Вы узнаете о самых известных витебских мастерах (не только о Марке Шагале). Посоветую вам какую выставку можно посетить в это время года, чтобы увидеть «самую ценную» картину Беларуси. Кукольный театр «Лялька» — место с богатой историей. Здание несколько раз меняло владельцев, но в итоге является продолжателем традиций древнего белорусского искусства «Батлейка». Рядом увидите интересный памятник, который, по легенде, исполняет желания. Пушкинский сквер — целая россыпь мест, названных в честь знаменитого русского писателя. Отсюда открывается один из лучших видов на Успенский собор и исторический центр города. Улица Толстого — старинная улица, сохраняющая свой губернский стиль. Здесь начинается пешеходная часть города, со своей непередаваемой атмосферой старины. Вы узнаете про дворянские и купеческие традиции Витебска. Памятник Князю Альгерду — величественный монумент, посвящённый легендарному полководцу. Расскажу о роли князя в жизни города. Городская Ратуша — настоящий символ Витебска, его независимости и могущества. Памятник архитектуры XVIII века, который и сейчас является украшением всего города. Улица Суворова — пожалуй, самая интересная пешеходная часть города. Плотная историческая застройка, центр культурной и развлекательной жизни Витебска. Покажу вам самые интересные заведения, расскажу, где варят самый вкусный кофе и глинтвейн! В ходе нашей прогулки вас ожидает ещё много интересных мест, рождественских историй, искренних улыбок и ярких впечатлений от новогоднего Витебска! Важная информация: Сборная экскурсия в составе мини-группы до 10 человек
Указаны конкретные даты, по времени начала, можно уточнять
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Художественный музей
- Кукольный театр «Лялька»
- Пушкинский сквер
- Улица Толстого
- Памятник Князю Альгерду
- Городская Ратуша
- Улица Суворова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Завершение: Ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Указаны конкретные даты, по времени начала, можно уточнять
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Сборная экскурсия в составе мини-группы до 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Побывали группой на экскурсии "Прогулка по новогоднему Витебску" 15 декабря 2024 года. Алексей очень интересный рассказчик и доброжелательный, обаятельный человек. Экскурсией довольны👍, от Витебска остались замечательные впечатления. Спасибо!
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