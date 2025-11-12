Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
На моей экскурсии вы познакомитесь с историей витебских евреев и проследите их судьбу через государственную политику Речи Посполитой, Российской империи и Советского союза. Познакомитесь с омытой болью историей Холокоста и трагедией Витебского гетто. Побываете в доме-музее Марка Шагала, Любавичской синагоге и на Старо-Улановичском кладбище.
Описание экскурсии
Дом-музей Марка Шагала, где он прожил до 1920 года. Вы услышите рассказ о детстве художника от смотрителя музея и погрузитесь в обстановку еврейского местечка рубежа 19 и 20 веков.
Большая Любавичская синагога — единственная сохранившаяся до наших дней из почти полусотни витебских синагог 19 века. Вы познакомитесь с культурным наследием витебского еврейства и прикоснётесь к истокам его формирования со времён короля Сигизмунда.
Территория витебского гетто — исторический квартал в городе, где с июля по октябрь 1941 года содержали по разным данным от 8000 до 11 000 человек. Вы побываете там, где произошли самые страшные события в гетто, и услышите трагическую историю его уничтожения.
Кировский мост — его история также отражает гибель витебских евреев во время Холокоста.
Памятник Ивану Бунину, первому лауреату Нобелевской премии в истории русской литературы. Так красиво и тепло описать витебских евреев, как сделал он, не удалось, пожалуй, никому.
Художественный музей с экспозицией, посвящённой творчеству Юделя Пэна, учителя Марка Шагала.
Шатёр Давида — синагога, открывшая двери для молящихся в октябре 2017 года.
Старо-Улановичское еврейское кладбище и место уничтожения мирных жителей города на Чёрных прудах. Мы вновь прикоснёмся к истории и политике Холокоста и почтим память погибших.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. Пешая часть маршрута — 2 км
Едем на микроавтобусе (детских кресел нет)
Кофе в кафе у витебской Ратуши включён в стоимость
Можно с детьми от 7 лет
Дополнительные расходы
Вход в дом-музей Марка Шагала — 7 бел. руб.
Вход в Художественный музей — 7 бел. руб.
во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3850 ₽
Ирина — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 320 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
имени П. М. Машерова, Теологический институт ХВЕ (Минск), прошла Курсы руководителей туристических групп (Минск) и курсы в Международном институте по изучению Холокоста Яд-Вашем (Иерусалим). Меня привлекает популяризация истории родного города и страны, поэтому я разработала несколько авторских экскурсий, где рассказываю не только об известных исторических фактах, но и знакомлю с уникальными архивными материалами и итогами многолетних исследований. Имею опыт работы в сопровождении малых туристических групп в центрально-европейской части России и сопровождении организованных групп школьников на территории Беларуси.
Отзывы и рейтинг
Инна
12 ноя 2025
Очень редкая экскурсия и единственное предложение по региону! Экскурсовод справилась на отлично! Очень подробная и длинная экскурсия, погружает в ньюансы Витебского еврейства, охватывает все временные вехи. Современная синагога поразила своей гостеприимностью и открытостью. Спасибо большое Ирине за любовь к городу, внимательность к теме и время, проверенное с нами.
Алексей
5 окт 2025
30 сентября 2025 г. мы побывали на экскурсии, посвящённой витебскому еврейству. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за столь интересную и увлекательную экскурсию. Мы с женой из Витебска, но было очень интересно послушать историю родного города. Своеобразной изюминкой стала кофе-пауза в кофейне возле ратуши. Наша группа была очень маленькой (всего 3 человека), поэтому экскурсия прошла в очень уютной атмосфере.