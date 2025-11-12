На моей экскурсии вы познакомитесь с историей витебских евреев и проследите их судьбу через государственную политику Речи Посполитой, Российской империи и Советского союза. Познакомитесь с омытой болью историей Холокоста и трагедией Витебского гетто. Побываете в доме-музее Марка Шагала, Любавичской синагоге и на Старо-Улановичском кладбище.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Дом-музей Марка Шагала, где он прожил до 1920 года. Вы услышите рассказ о детстве художника от смотрителя музея и погрузитесь в обстановку еврейского местечка рубежа 19 и 20 веков.

Большая Любавичская синагога — единственная сохранившаяся до наших дней из почти полусотни витебских синагог 19 века. Вы познакомитесь с культурным наследием витебского еврейства и прикоснётесь к истокам его формирования со времён короля Сигизмунда.

Территория витебского гетто — исторический квартал в городе, где с июля по октябрь 1941 года содержали по разным данным от 8000 до 11 000 человек. Вы побываете там, где произошли самые страшные события в гетто, и услышите трагическую историю его уничтожения.

Кировский мост — его история также отражает гибель витебских евреев во время Холокоста.

Памятник Ивану Бунину, первому лауреату Нобелевской премии в истории русской литературы. Так красиво и тепло описать витебских евреев, как сделал он, не удалось, пожалуй, никому.

Художественный музей с экспозицией, посвящённой творчеству Юделя Пэна, учителя Марка Шагала.

Шатёр Давида — синагога, открывшая двери для молящихся в октябре 2017 года.

Старо-Улановичское еврейское кладбище и место уничтожения мирных жителей города на Чёрных прудах. Мы вновь прикоснёмся к истории и политике Холокоста и почтим память погибших.

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная. Пешая часть маршрута — 2 км

Едем на микроавтобусе (детских кресел нет)

Кофе в кафе у витебской Ратуши включён в стоимость

Можно с детьми от 7 лет

Дополнительные расходы