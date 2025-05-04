Мои заказы

Обзорная прогулка по Витебску

Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Путешествие по Витебску перенесёт вас в эпоху 18-19 веков. Посетите Благовещенскую церковь, Свято-Успенский собор и Дом-музей Марка Шагала. Узнайте о жизни и творчестве знаменитых художников, таких как Шагал и Малевич.

Прогулка по пешеходной улице имени Суворова подарит атмосферу старого города с его сувенирными лавками и уютными кафе. Это уникальная возможность почувствовать дух Витебска и насладиться его историей
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 🎨 Знакомство с Шагалом
  • ⛪ Величественные храмы
  • 🖼️ Арт-центр и музеи
  • ☕ Уютные кафе и лавки
Обзорная прогулка по Витебску© Александр
Обзорная прогулка по Витебску© Александр
Обзорная прогулка по ВитебскуФото из отзыва от Мария

Что можно увидеть

  • Благовещенская церковь
  • Ратуша с часами
  • Свято-Воскресенская церковь
  • Свято-Успенский собор
  • Губернаторский дворец
  • Дом-музей Марка Шагала

Описание экскурсии

  • Благовещенская церковь 12 века — вы посетите древнейший храм Беларуси.
  • Ратуша с часами — символ вольного города.
  • Свято-Воскресенская церковь — один из удивительных памятников православного зодчества.
  • Свято-Успенский собор — вы увидите этот величественный храм изнутри.
  • Пешеходная улица имени Суворова с сувенирными лавками, картинными галереями, кафе, трактирами и кофейнями.
  • Губернаторский дворец, в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт.
  • Памятник героям Отечественной войны 1812 года.
  • Арт-центр и Дом-музей Марка Шагала.

А ещё вы узнаете:

  • почему Александр Невский превратился из воина в семьянина.
  • из-за чего местные жители называют Ратушу каланчой.
  • чем двуглавый орёл с памятника героям войны 1812 года отличается от привычного нам символа.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 2 км.
  • Экскурсия больше подходит для взрослых, но по возможности гид сделает акценты на интересной для детей информации.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 16 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Витебске
Провёл экскурсии для 1866 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Е
Елена
4 мая 2025
Понравилось все. Экскурсовод замечательный. Все ожидания оправдались. Спасибо огромное
Дата посещения: 4 мая 2025
Е
Ефимов
29 июн 2025
Отличная экскурсия по городу. Маршрут идеально подобран для знакомства с городом. Спасибо гиду за отличный рассказ!
М
Михаил
23 июн 2025
мы довольны, много узнали о городе. спасибо!!!
Ксения
Ксения
15 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Наталья рассказывала об истории города увлеченно и с любовью, это настроение передавалось аудитории. Для знакомства с городом замечательное и полезное мероприятие - 2,5 часа пролетели совершенно незаметно.
Е
Елена
10 мая 2025
Экскурсовод влюбила нас в Витебск. Эмоциональный рассказчик. С большой любовью к городу.
М
Мария
7 мая 2025
Обзорная прогулка по Витебску 3.05.2025. Более 2-х часов по центру Витебска, история города более 1000 лет, рассказ от легенды основания города княгиней Ольгой, о замечательных людях Витебска, прогулка по улицам
читать дальше

18 века…. очень атмосферно и интересно. Оказывается, в Витебске жил и работал доктор, который изобрел гипс….. Декабристы, учитель Шагала, Шагал….., отказ от его дара Советскому союзу (эту историю я не знала: Шагал хотел подарить свои картины, но от дара отказались), за время экскурсии перед глазами прошла история этого удивительного города: великие и печальные события. Воссозданные памятники, атмосфера сохранилась. Рассказ гида был необходим для понимания города, теперь смотрю на Витебск другими глазами.

Мария
Мария
4 мая 2025
Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле, возле которого начинается экскурсия, есть завтрак в виде шведского стола, рекомендую.
Гид Оксана, очень энергичная
читать дальше

и веселая. Провела нас по основным местам, порекомендовала кафе, музеи.
1 мая было очень холодно, почти 3 часа на улице, сняла звезду за то, что пришлось просить зайти куда-то,чтобы погреться, в изначальном плане помещений не было. А так город прекрасный, информация интересная.

Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле,Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле,Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле,Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле,

Входит в следующие категории Витебска

Похожие экскурсии из Витебска

Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Завтра в 13:00
21 ноя в 14:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Классический Витебск
Пешая
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6050 ₽ за всё до 6 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Прогулка по Витебску раскроет перед вами его многовековую историю и культурное наследие. Узнайте больше о знаменитых жителях и событиях
Начало: На ул. Замковая
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Витебске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Витебске