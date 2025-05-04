Путешествие по Витебску перенесёт вас в эпоху 18-19 веков. Посетите Благовещенскую церковь, Свято-Успенский собор и Дом-музей Марка Шагала. Узнайте о жизни и творчестве знаменитых художников, таких как Шагал и Малевич.
Прогулка по пешеходной улице имени Суворова подарит атмосферу старого города с его сувенирными лавками и уютными кафе. Это уникальная возможность почувствовать дух Витебска и насладиться его историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая архитектура
- 🎨 Знакомство с Шагалом
- ⛪ Величественные храмы
- 🖼️ Арт-центр и музеи
- ☕ Уютные кафе и лавки
Что можно увидеть
- Благовещенская церковь
- Ратуша с часами
- Свято-Воскресенская церковь
- Свято-Успенский собор
- Губернаторский дворец
- Дом-музей Марка Шагала
Описание экскурсии
- Благовещенская церковь 12 века — вы посетите древнейший храм Беларуси.
- Ратуша с часами — символ вольного города.
- Свято-Воскресенская церковь — один из удивительных памятников православного зодчества.
- Свято-Успенский собор — вы увидите этот величественный храм изнутри.
- Пешеходная улица имени Суворова с сувенирными лавками, картинными галереями, кафе, трактирами и кофейнями.
- Губернаторский дворец, в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт.
- Памятник героям Отечественной войны 1812 года.
- Арт-центр и Дом-музей Марка Шагала.
А ещё вы узнаете:
- почему Александр Невский превратился из воина в семьянина.
- из-за чего местные жители называют Ратушу каланчой.
- чем двуглавый орёл с памятника героям войны 1812 года отличается от привычного нам символа.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2 км.
- Экскурсия больше подходит для взрослых, но по возможности гид сделает акценты на интересной для детей информации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 16 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Витебске
Провёл экскурсии для 1866 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 мая 2025
Понравилось все. Экскурсовод замечательный. Все ожидания оправдались. Спасибо огромное
Дата посещения: 4 мая 2025
Е
Ефимов
29 июн 2025
Отличная экскурсия по городу. Маршрут идеально подобран для знакомства с городом. Спасибо гиду за отличный рассказ!
М
Михаил
23 июн 2025
мы довольны, много узнали о городе. спасибо!!!
Ксения
15 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Наталья рассказывала об истории города увлеченно и с любовью, это настроение передавалось аудитории. Для знакомства с городом замечательное и полезное мероприятие - 2,5 часа пролетели совершенно незаметно.
Е
Елена
10 мая 2025
Экскурсовод влюбила нас в Витебск. Эмоциональный рассказчик. С большой любовью к городу.
М
Мария
7 мая 2025
Обзорная прогулка по Витебску 3.05.2025. Более 2-х часов по центру Витебска, история города более 1000 лет, рассказ от легенды основания города княгиней Ольгой, о замечательных людях Витебска, прогулка по улицам
Мария
4 мая 2025
Мы приехали на ночном поезде и искали, где можно поесть до начала экскурсии. Оказалось, в отеле, возле которого начинается экскурсия, есть завтрак в виде шведского стола, рекомендую.
Входит в следующие категории Витебска
