Летний амфитеатр – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Летний амфитеатр» в Витебске, цены от 130 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Мелодии витебских улиц
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Мелодии витебских улиц: индивидуальная экскурсия по Витебску
Увлекательная прогулка по Витебску, где каждый уголок расскажет свою историю. Почувствуйте себя коренным витебчанином
Начало: Площадь Свободы, у скульптуры «Бродячий музыкант»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 Br за экскурсию
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170 Br за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    27 марта 2025
    Мелодии витебских улиц
    Было очень интересно, спасибо за экскурсию
  • О
    Ольга
    20 марта 2025
    Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
    Олеся отличный рассказчик, знает и любит свой город. Спасибо. Было интересно.
  • М
    Марина
    28 февраля 2025
    Мелодии витебских улиц
    Алексей очень любит и хорошо знает свой город. Обеспечил нас хорошей солнечной и морозной погодой, с юмором рассказал о тихих улочках в центре города, показал интересные достопримечательности. Спасибо Алексею за содержательную экскурсию. Рекомендуем такого хорошего гида!
  • М
    Мария
    21 февраля 2025
    Мелодии витебских улиц
    Отличная экскурсия! Алексей очень внимательный и интересный рассказчик! Узнали много нового, под интересными ракурсами. Очень рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    7 января 2025
    Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия. Спасибо Олесе.
    Прекрасная экскурсия. Спасибо ОлесеПрекрасная экскурсия. Спасибо ОлесеПрекрасная экскурсия. Спасибо ОлесеПрекрасная экскурсия. Спасибо ОлесеПрекрасная экскурсия. Спасибо Олесе
  • И
    Ирина
    5 января 2025
    Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
    Очень благодарна Юлии за экскурсию! Очень интересный и позитивный рассказ о городе, жителях, традициях. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!!!
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Удивительный, город на холмах. Красивый, спокойный было ощущение радости и праздника. Сама экскурсия очень интересная, доступная, по воприятию, даже с наглядными пособиям. Наблюдая обьекты зрительно, мысленно переносишься в разные эпохи. ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  • В
    Вячеслав
    4 августа 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Отлично, с любовью представлен город…. его положительные черты… на улицах много красивых, молодых людей…
  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Нашу экскурсию сопровождала Экскурсовод Оксана - очень грамотная опытная, знающая не только историю
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    своего города Витебска, но и Белоруссии в целом, историю России, мировую историю. Оксана в очень интересной и доступной для понимания людьми разного уровня знания истории излагала информацию о Витебске, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Эти несколько часов, отведенные на экскурсию, пролетели на одном дыхании! Благодарим Оксану и организатора Александра!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Летний амфитеатр»

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Сколько стоит экскурсия по Витебску в апреле 2025
Сейчас в Витебске в категории "Летний амфитеатр" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 4400. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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