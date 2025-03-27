А Алена Мелодии витебских улиц Было очень интересно, спасибо за экскурсию

О Ольга Влюбиться в Витебск за 2,5 часа Олеся отличный рассказчик, знает и любит свой город. Спасибо. Было интересно.

М Марина Мелодии витебских улиц Алексей очень любит и хорошо знает свой город. Обеспечил нас хорошей солнечной и морозной погодой, с юмором рассказал о тихих улочках в центре города, показал интересные достопримечательности. Спасибо Алексею за содержательную экскурсию. Рекомендуем такого хорошего гида!

М Мария Мелодии витебских улиц Отличная экскурсия! Алексей очень внимательный и интересный рассказчик! Узнали много нового, под интересными ракурсами. Очень рекомендуем!

Е Екатерина Влюбиться в Витебск за 2,5 часа Прекрасная экскурсия. Спасибо Олесе.

И Ирина Влюбиться в Витебск за 2,5 часа Очень благодарна Юлии за экскурсию! Очень интересный и позитивный рассказ о городе, жителях, традициях. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!!!

Т Татьяна Классическая обзорная экскурсия по Витебску Удивительный, город на холмах. Красивый, спокойный было ощущение радости и праздника. Сама экскурсия очень интересная, доступная, по воприятию, даже с наглядными пособиям. Наблюдая обьекты зрительно, мысленно переносишься в разные эпохи. ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

В Вячеслав Классическая обзорная экскурсия по Витебску Отлично, с любовью представлен город…. его положительные черты… на улицах много красивых, молодых людей…