Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Мелодии витебских улиц: индивидуальная экскурсия по Витебску
Увлекательная прогулка по Витебску, где каждый уголок расскажет свою историю. Почувствуйте себя коренным витебчанином
Начало: Площадь Свободы, у скульптуры «Бродячий музыкант»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170 Br за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена27 марта 2025Было очень интересно, спасибо за экскурсию
- ООльга20 марта 2025Олеся отличный рассказчик, знает и любит свой город. Спасибо. Было интересно.
- ММарина28 февраля 2025Алексей очень любит и хорошо знает свой город. Обеспечил нас хорошей солнечной и морозной погодой, с юмором рассказал о тихих улочках в центре города, показал интересные достопримечательности. Спасибо Алексею за содержательную экскурсию. Рекомендуем такого хорошего гида!
- ММария21 февраля 2025Отличная экскурсия! Алексей очень внимательный и интересный рассказчик! Узнали много нового, под интересными ракурсами. Очень рекомендуем!
- ЕЕкатерина7 января 2025Прекрасная экскурсия. Спасибо Олесе.
- ИИрина5 января 2025Очень благодарна Юлии за экскурсию! Очень интересный и позитивный рассказ о городе, жителях, традициях. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!!!
- ТТатьяна11 сентября 2024Удивительный, город на холмах. Красивый, спокойный было ощущение радости и праздника. Сама экскурсия очень интересная, доступная, по воприятию, даже с наглядными пособиям. Наблюдая обьекты зрительно, мысленно переносишься в разные эпохи. ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
- ВВячеслав4 августа 2024Отлично, с любовью представлен город…. его положительные черты… на улицах много красивых, молодых людей…
- ННаталья3 августа 2024Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Нашу экскурсию сопровождала Экскурсовод Оксана - очень грамотная опытная, знающая не только историю
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Летний амфитеатр»
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