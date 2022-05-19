Историческую застройку улиц Толстого (Подвинской) и Суворова (Узгорской)
Здание Ратуши
Храм Воскресения Христова
Кировский мост через реку Зап. Двина
Застройка родной улицы Марка Шагала - улицы Покровской
Город Витебск издавна был пристанищем талантливых художников, одним из которых стал и Марк Шагал. Многие его работы отражают облик города. Достопримечательности Витебска, с которыми тесно связана судьба Шагала – это ратуша, изображенная на множестве его полотен, дом-музей и арт-центр художника, где располагаются несколько подробных экспозиций, повествующих о жизни мастера. Многое может рассказать о Шагале здание вокзала, рядом с которым художник прогуливался много лет назад.
Обязательно расскажу о наставнике Марка Шагала – Юделе Пэне, который обосновался когда-то рядом с Покровским собором. Сам же Марк был нежно привязан к улице Покровской, где учился и нашёл первую любовь. Вспоминая любимую улицу, художник говорил, что её облик присутствует, так или иначе, во всех его картинах. Посетят туристы и памятник Шагалу, который возник на Покровской улице в 1992 году.
Во множестве городов и стран с большим почетом хранятся работы великого художника, который за свою долгую жизнь стал полноправным воплощением понятия «гражданин мира». Экскурсии в Беларуси с большой любовью рассказывают о роли Витебского края в жизни Марка Шагала.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Входные билеты в музей и арт-центр
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала
Завершение: Ул. Покровская, дом-музей им. Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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