Город Витебск издавна был пристанищем талантливых художников, одним из которых стал и Марк Шагал. Многие его работы отражают облик города. Достопримечательности Витебска, с которыми тесно связана судьба Шагала – это ратуша, изображенная на множестве его полотен, дом-музей и арт-центр художника, где располагаются несколько подробных экспозиций, повествующих о жизни мастера. Многое может рассказать о Шагале здание вокзала, рядом с которым художник прогуливался много лет назад.

Обязательно расскажу о наставнике Марка Шагала – Юделе Пэне, который обосновался когда-то рядом с Покровским собором. Сам же Марк был нежно привязан к улице Покровской, где учился и нашёл первую любовь. Вспоминая любимую улицу, художник говорил, что её облик присутствует, так или иначе, во всех его картинах. Посетят туристы и памятник Шагалу, который возник на Покровской улице в 1992 году.

Во множестве городов и стран с большим почетом хранятся работы великого художника, который за свою долгую жизнь стал полноправным воплощением понятия «гражданин мира». Экскурсии в Беларуси с большой любовью рассказывают о роли Витебского края в жизни Марка Шагала.