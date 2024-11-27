Экскурсии из центра Витебска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Витебске, цены от 180 Br. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Витебск - город Марка Шагала
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск через глаза Марка Шагала: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где каждый уголок насыщен историями о жизни и творчестве великого Марка Шагала
Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Завтра в 09:00
12 янв в 14:00
180Br за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах
Начало: В центре города
12 янв в 10:00
18 янв в 10:00
1800 за человека
Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
На автобусе
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
1 фев в 15:00
2 фев в 15:00
2700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 ноября 2024
    Витебск - город Марка Шагала
    Сергей - очень знающий экскурсовод, такое впечатление, что про историю Витебска он знает все. И про Марка Шагала тоже. Если мы замерзали - заходили в кафе и грелись чаем, Сергей в это время тоже что-то рассказывал. Спасибо.
  • М
    Максим
    12 августа 2024
    Витебск - город Марка Шагала
    Крутая экскурсия! Бронировал ее на 2-х человек. Сергей все подробно и интересно рассказывал. Сразу уточнил наши предпочтения, где мы хотим
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    пройтись и про что больше всего хотели бы узнать. Мне очень понравилось, что Сергей подробно отвечал на все наши вопросы, даже на самые не банальные. 3 часа пролетели незаметно. Нам подробно рассказали про начало карьеры Марка Шагала, его учителей, коллег. После было много историй про древний Витебск. Все рассказы сопровождались иллюстрациями и картинками. За все время мы обошли весь центр Витебска и узнали много про историю города из разных эпох. Настоятельно рекомендую экскурсию! Узнаете в подробностях всю историю жизни и творчества Марка Шагала, про знаменитых людей, которые посещали Витебск, посмотрите на древние иллюстрации Витебска и сравните их с текущими местами.

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Из центра»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в январе 2025
Сейчас в Витебске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 2700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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