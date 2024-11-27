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пройтись и про что больше всего хотели бы узнать. Мне очень понравилось, что Сергей подробно отвечал на все наши вопросы, даже на самые не банальные. 3 часа пролетели незаметно. Нам подробно рассказали про начало карьеры Марка Шагала, его учителей, коллег. После было много историй про древний Витебск. Все рассказы сопровождались иллюстрациями и картинками. За все время мы обошли весь центр Витебска и узнали много про историю города из разных эпох. Настоятельно рекомендую экскурсию! Узнаете в подробностях всю историю жизни и творчества Марка Шагала, про знаменитых людей, которые посещали Витебск, посмотрите на древние иллюстрации Витебска и сравните их с текущими местами.