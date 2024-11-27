2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск через глаза Марка Шагала: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где каждый уголок насыщен историями о жизни и творчестве великого Марка Шагала
Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Завтра в 09:00
12 янв в 14:00
180Br за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах
Начало: В центре города
12 янв в 10:00
18 янв в 10:00
1800₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
1 фев в 15:00
2 фев в 15:00
2700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 ноября 2024Сергей - очень знающий экскурсовод, такое впечатление, что про историю Витебска он знает все. И про Марка Шагала тоже. Если мы замерзали - заходили в кафе и грелись чаем, Сергей в это время тоже что-то рассказывал. Спасибо.
- ММаксим12 августа 2024Крутая экскурсия! Бронировал ее на 2-х человек. Сергей все подробно и интересно рассказывал. Сразу уточнил наши предпочтения, где мы хотим
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Витебску в январе 2025
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