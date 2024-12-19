Необычные экскурсии по Антверпену

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Антверпене на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Завтрак в Антверпене
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:00
23 янв в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Антверпен Рубенса
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
147 за всё до 6 чел.
Антверпен - законодатель мод
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен - законодатель мод
Погулять по торговым улицам, заглянуть в местные бутики и узнать о модных тенденциях города
Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
140126 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карен
    19 декабря 2024
    Антверпен Рубенса
    Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
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    его личной истории как художника и дипломата. Он показал и рассказал о главных исторических местах - старой площади, кафедральном соборе с триптихами Рубенса, первой в Европе фондовой бирже. Мы узнали что-то и о жизни сегодняшних бельгийцев, а это всегда интересно. И, конечно, Андрей показал нам лучший магазин шоколада с интересной историей семьи основателей и порекомендовал, где попробовать местную кухню. Оценка - 5 из 5 Спасибо

  • А
    Александр
    13 октября 2024
    Завтрак в Антверпене
    Могу порекомендовать экскурсию с Лолой всем тем, кто хочет понять чем живут настоящие жители Антверпена! В жизнерадостном стиле с позиции местного
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    жителя, Лола показала город и его жизнь, а также дала свои рекомендации по поводу того, что следует, а чего не следует делать туристу в городе. Ну и конечно же сам завтрак был превосходным!

  • С
    Слава
    9 октября 2024
    Антверпен Рубенса
    Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2024
    Завтрак в Антверпене
    Лола, спасибо! Познавательно, небанально, вкусно)
  • S
    Sergey
    4 августа 2024
    Антверпен Рубенса
    Вместо Андрея была Елена, но экскурсия понравилась!!!:)
  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Завтрак в Антверпене
    У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в январе 2025
Сейчас в Антверпене в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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