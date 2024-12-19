2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:00
23 янв в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен - законодатель мод
Погулять по торговым улицам, заглянуть в местные бутики и узнать о модных тенденциях города
Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
140€126 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарен19 декабря 2024Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
- ААлександр13 октября 2024Могу порекомендовать экскурсию с Лолой всем тем, кто хочет понять чем живут настоящие жители Антверпена! В жизнерадостном стиле с позиции местного
- ССлава9 октября 2024Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
- ГГеннадий22 сентября 2024Лола, спасибо! Познавательно, небанально, вкусно)
- SSergey4 августа 2024Вместо Андрея была Елена, но экскурсия понравилась!!!:)
- IIrina12 июня 2024У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Необычные»
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