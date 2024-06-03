Обзорные и познавательные экскурсии Антверпена

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Антверпене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Антверпен - город искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Антверпен: свет и тень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Антверпен: свет и тень
О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
160 за всё до 10 чел.
Волшебство в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 12 чел.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Начало: Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
«Познакомитесь с пышными архитектурными творениями в готическом стиле, услышите много преданий и фактов, связанных с Антверпеном»
Расписание: Ежедневно, с 8 до 20 часов
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Антверпен - город искусств
    Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
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    эрудированного и увлеченного экскурсовода, хотелось бы особенно отметить прекрасный язык и глубокое знание истории города и его настоящего в самом широком контесте. Наталья нам посоветовала отличный ресторан для ужина - пошли в него и остались очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анжелика
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
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    7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.

  • I
    Irina
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.
  • I
    Ilya
    11 мая 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны
  • О
    Оксана
    24 апреля 2024
    Антверпен - город искусств
    Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Антверпен - город искусств
    Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов,
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    кроме этого мы получили хорошие советы что и где посмотреть и посетить в Антверпене и Брюгге. Наталья прекрасный рассказчик и может увлекательно рассказать и об истоии Бельгии, и о разных школах живописи, и об архитектурных стилях. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Натальей. Она провела с нами дольше запланированного времени, но и этого нам не хватило) Хочется вернуться и продолжить наше знакомство с другими городами Бельгии вместе с нашим замечательным экскурсоводом! Обязательно посоветуем всем нашим друзьям.

  • A
    Alex
    15 февраля 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор
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    разные углы, под которыми может подать материал, в зависимости от интересов группы. Всегда ёмко отвечает на дополнительные вопросы. Увлекательно ведёт рассказ и имеет хорошо проработанную программу экскурсии. Вся наша группа была в восторге от экскурсии с Людмилой. Рекомендую!

  • L
    Levan
    31 января 2024
    Антверпен: свет и тень
    Отличная экскурсия. Много интересного и необычного для себя узнал. Очень доволен, отлично провел время.
  • O
    Olga
    23 мая 2023
    Волшебство в Антверпене
    Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города,
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    но не перегружать скучными фактами, которые, собственно мало кто запоминает-:)) Познакомились с милыми нетуристическими местечками для чашки кофе или бокала пива. Отдельное спасибо за джаз-кафе! Мы влюбились в город, в том числе благодаря Елене! Спасибо большое! Очень рекоменую.

  • Н
    Наталья
    29 марта 2017
    Волшебство в Антверпене
    Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июне 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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