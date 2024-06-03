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кроме этого мы получили хорошие советы что и где посмотреть и посетить в Антверпене и Брюгге. Наталья прекрасный рассказчик и может увлекательно рассказать и об истоии Бельгии, и о разных школах живописи, и об архитектурных стилях. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Натальей. Она провела с нами дольше запланированного времени, но и этого нам не хватило) Хочется вернуться и продолжить наше знакомство с другими городами Бельгии вместе с нашим замечательным экскурсоводом! Обязательно посоветуем всем нашим друзьям.