Антверпен - это не только центр авангардной моды, но и место, где традиции Средневековья переплетаются с современностью.
Здесь вы узнаете, как местные дизайнеры произвели революцию в мире моды, почему их работы
Здесь вы узнаете, как местные дизайнеры произвели революцию в мире моды, почему их работы
5 причин купить эту экскурсию
- 👜 Уникальный шопинг в центре моды
- 👗 Знакомство с «антверпенской шестёркой»
- 💎 Посещение ювелирных лавок
- 🏛️ Вдохновение от средневековой архитектуры
- 🎨 Узнайте о бельгийских интерьерах
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Торговые улицы в центре города
- Перекрёсток моды
- Бутик с «одеждой королей»
- Лавки ювелиров
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Торговые улицы в центре города
- «Перекрёсток моды»
- Магазины местных производителей
- Бутик с «одеждой королей»
- Лавки ювелиров
Вы узнаете:
- Почему местных дизайнеров называют новаторами моды
- Как и когда один загадочный бельгиец ввёл тренд на «тихую роскошь»
- Что и где покупают антверпенцы
- Почему в городе так много частных галерей
- Какие интерьеры любят бельгийцы
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в программу музей Моды — €12 взрослые, €8 — гости 18-25 лет, до 18 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Антверпене
Провела экскурсии для 124 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я гид в Бельгии. 22 года работы в качестве куратора крупного выставочного комплекса научили меня видеть самое интересное и заманчивое в любом городе, анализировать и выбирать лучшее для моих гостей. Я умею и люблю работать с людьми, с удовольствием делюсь своими знаниями, обожаю вливаться в местную жизнь и узнавать её секреты.Задать вопрос
Входит в следующие категории Антверпена
Похожие экскурсии из Антверпена
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
11 ноя в 11:30
13 ноя в 18:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
€200 за всё до 16 чел.