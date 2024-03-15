1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Начало: На площади Koningin Astridplein
«Антверпен — столица моды, искусства, бриллиантов и умопомрачительной кухни Бенилюкса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Начало: Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
«В конце нашей экскурсии посетим ресторан PAKHUIS с собственной пивоварней, где пройдет дегустация свежезаваренного пива»
Расписание: Ежедневно, с 8 до 20 часов
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
Начало: Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
«Вас ждут незабываемые кулинарные открытия»
Расписание: Ежедневно с 8 до 20 часов.
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€385 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна15 марта 2024Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
- ААдиль10 марта 2024Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июне 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 385. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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