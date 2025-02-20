Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
7 апр в 10:30
9 апр в 16:30
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Отправиться в золотой век культурной столицы Бельгии и разобраться в её интригах
Начало: По договорённости
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 февраля 2025Очень хороший маршрут и интересный рассказ. Спасибо Наталье!
- ООльга19 февраля 2025Замечательная экскурсия! Всегда лучше знакомиться с городом вместе с гидом, особенно, если гид-профессионал своего дела, знающий много секретов города. Андрей помог правильно спланировать чудесный день в Антверпене.
- ККарен19 декабря 2024Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
- ЕЕкатерина6 ноября 2024Получили огромное удовольствие от прогулки по Антверпену с Натальей. Наталья умело вовлекает всех участников в процесс, смогла заинтересовать не только
- ССлава9 октября 2024Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
- ТТатьяна4 октября 2024Экскурсия по Антверпену нам очень понравилась! Было и познавательно, и не утомительно одновременно. Рекомендуем Наталью!)
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «История и архитектура»
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