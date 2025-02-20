Экскурсии Антверпена об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Антверпене на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Антверпен Рубенса
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Антверпен - город искусств
Пешая
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
7 апр в 10:30
9 апр в 16:30
€200 за всё до 16 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Отправиться в золотой век культурной столицы Бельгии и разобраться в её интригах
Начало: По договорённости
€180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 февраля 2025
    Антверпен - город искусств
    Очень хороший маршрут и интересный рассказ. Спасибо Наталье!
  • О
    Ольга
    19 февраля 2025
    Антверпен Рубенса
    Замечательная экскурсия! Всегда лучше знакомиться с городом вместе с гидом, особенно, если гид-профессионал своего дела, знающий много секретов города. Андрей помог правильно спланировать чудесный день в Антверпене.
  • К
    Карен
    19 декабря 2024
    Антверпен Рубенса
    Андрей очень интересно рассказал о средневековой истории Антверпена, его развитии как торгового центра и роли Рубенса в жизни города и
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    его личной истории как художника и дипломата. Он показал и рассказал о главных исторических местах - старой площади, кафедральном соборе с триптихами Рубенса, первой в Европе фондовой бирже. Мы узнали что-то и о жизни сегодняшних бельгийцев, а это всегда интересно. И, конечно, Андрей показал нам лучший магазин шоколада с интересной историей семьи основателей и порекомендовал, где попробовать местную кухню. Оценка - 5 из 5 Спасибо

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2024
    Антверпен - город искусств
    Получили огромное удовольствие от прогулки по Антверпену с Натальей. Наталья умело вовлекает всех участников в процесс, смогла заинтересовать не только
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    взрослую аудиторию, но и подростка. Гуляли почти 5 часов, потому что было невероятно интересно и не хотелось отпускать Наталью. Прекрасный город в сопровождении прекрасного гида.

    Получили огромное удовольствие от прогулки по Антверпену с Натальей. Наталья умело вовлекает всех участников в процесс
  • С
    Слава
    9 октября 2024
    Антверпен Рубенса
    Отличная экскурсия, без перегруза дат. Было прекрасно спланированно.
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2024
    Антверпен - город искусств
    Экскурсия по Антверпену нам очень понравилась! Было и познавательно, и не утомительно одновременно. Рекомендуем Наталью!)

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в марте 2025
Сейчас в Антверпене в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 200. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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