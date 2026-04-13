Антверпен: свет и тень

История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Антверпен, город-аристократ, славится своей богатой историей и архитектурой.
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Центральный вокзал, Гроте Маркт, набережную Шельды, иезуитскую церковь и Собор Богоматери.
Узнаете о трагичных и комичных моментах истории, читать дальшеуменьшить
особенностях ордена иезуитов и монументальных сооружениях. Прогулка по старым улочкам раскроет перед вами секреты города, которые передаются из уст в уста. Погода в Антверпене переменчива, поэтому не забудьте зонтик или очки от солнца и удобную обувь
Центральный вокзал — наша отправная точка и интересный памятник архитектуры Антверпена. Отсюда отправимся петлять по старым улочкам.
Гроте Маркт — посетим самую большую площадь города, обсудим историю возведения антверпенской ратуши, посмотрим на дома гильдий и разберёмся в особенностях их принадлежности.
Набережная Шельды: посетим замок Стен и направимся к дому гильдии Мясников — сколько же трагичных и комичных моментов в истории её существования! Обязательно поделюсь.
Иезуитская церковь — у её стен вы услышите об особенностях ордена, стиле и правилах иезуитов.
Собор Богоматери — самая монументальная церковь Антверпена и наша заключительная точка. Странные и мистические истории этого места ни в коем случае не обойдём стороной.
Секреты бельгийского аристократа
Почему Антверпен имеет привилегированное положение среди бельгийских городов? Правда ли, что местные жители — это особая каста? Я помогу вам подобрать ключ к сердцу города-аристократа через истории о его творческих жителях, героях и злодеях, свете и тени — истории, которые передаются веками из уст в уста.
Организационные детали
Погода у нас крайне переменчива: возьмите с собой зонтик или очки от солнца в зависимости от сезона. И строго необходима удобная обувь, поскольку ходить придётся много.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена (Antwerpen Central)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Антверпене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 608 туристов
Меня зовут Людмила, я замужем за бельгийцем. Генеалогическое древо семьи моего мужа уходит корнями в 15 век — и эти корни во Фландрии. Только я могу рассказать об особенностях фламандского читать дальшеуменьшить
характера, их вкусовых привычках, нюансах устройства быта и внутрисемейных отношений (между супругами, родителями и детьми). Я дизайнер с российским и британским дипломами, изучаю историю искусства всю сознательную жизнь. Также имею диплом филологического факультета и опыт журналистской работы, поэтому умею систематизировать и интересно излагать информацию. Обладаю прекрасным чувством юмора. Люблю людей и общение с ними.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дина
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
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Антон
Все отлично! и гид, объем и качество материала, и манера подачи! и советы куда пойти и что сделать после!)
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Екатерина
Людмила, благодарим Вас за экскурсию! Невероятно насладились Антверпеном. Вы мастерски упаковали в нашу прогулку и грандиозную архитектуру, и уютные дворики, и живые истории из прошлого. Спасибо за глубину рассказа, интересные детали и прекрасный маршрут! Это была идеальная инъекция вдохновения и знаний о городе. Отдельно отмечаем искусную и чувственную подачу информации, слушать вас было наслаждением. Однозначно рекомендуем!
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А
Аяз
Отличная экскурсия! Людмила обладает огромным количеством знаний и всегда подберет программу, которая будет интересна именно вам
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Н
Нина
прекрасный гид
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I
Ilya
Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.