Антверпен: свет и тень

О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии

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История города-аристократа Антверпена полна ярких, как вспышки фейерверка, событий, имён и творений. И в то же время в ней достаточно тёмных страниц, личностей и сил.

Через эти противоречия мы и будем раскрывать город, наполненный творческой атмосферой и сюжетами, которые передаются из уст в уста.
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Антверпен: свет и тень
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Центральный вокзал — наша отправная точка и интересный памятник архитектуры Антверпена. Отсюда отправимся петлять по старым улочкам.

Гроте Маркт — посетим самую большую площадь города, обсудим историю возведения антверпенской ратуши, посмотрим на дома гильдий и разберемся в особенностях их принадлежности.

Набережная Шельды: посетим замок Стен и направимся к дому гильдии Мясников — сколько же трагичных и комичных моментов в истории ее существования! Обязательно поделюсь.

Иезуитская церковь — у её стен вы услышите об особенностях ордена, стиле и правилах иезуитов.

Собор Богоматери — самая монументальная церковь Антверпена и наша заключительная точка. Странные и мистические истории этого места ни в коем случае не обойдём стороной.

Секреты бельгийского аристократа

Почему Антверпен имеет привилегированное положение среди бельгийских городов? Правда ли, что местные жители — это особая каста? Я помогу вам подобрать ключ к сердцу города-аристократа через истории о его творческих жителях, героях и злодеях, свете и тени — истории, которые передаются веками из уст в уста.

Организационные детали

Погода у нас крайне переменчива: возьмите с собой зонтик или очки от солнца в зависимости от сезона. И строго необходима удобная обувь, поскольку ходить придётся много.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральном железнодорожном вокзале Антверпена (Antwerpen Central)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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