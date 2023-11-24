Антверпен: свет и тень

О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Через эти противоречия мы и будем раскрывать город, наполненный творческой атмосферой и сюжетами, которые передаются из уст в уста.
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Описание
Что вас ожидает
Центральный вокзал — наша отправная точка и интересный памятник архитектуры Антверпена. Отсюда отправимся петлять по старым улочкам.
Гроте Маркт — посетим самую большую площадь города, обсудим историю возведения антверпенской ратуши, посмотрим на дома гильдий и разберемся в особенностях их принадлежности.
Набережная Шельды: посетим замок Стен и направимся к дому гильдии Мясников — сколько же трагичных и комичных моментов в истории ее существования! Обязательно поделюсь.
Иезуитская церковь — у её стен вы услышите об особенностях ордена, стиле и правилах иезуитов.
Собор Богоматери — самая монументальная церковь Антверпена и наша заключительная точка. Странные и мистические истории этого места ни в коем случае не обойдём стороной.
Секреты бельгийского аристократа
Почему Антверпен имеет привилегированное положение среди бельгийских городов? Правда ли, что местные жители — это особая каста? Я помогу вам подобрать ключ к сердцу города-аристократа через истории о его творческих жителях, героях и злодеях, свете и тени — истории, которые передаются веками из уст в уста.
Организационные детали
Погода у нас крайне переменчива: возьмите с собой зонтик или очки от солнца в зависимости от сезона. И строго необходима удобная обувь, поскольку ходить придётся много.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральном железнодорожном вокзале Антверпена (Antwerpen Central)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.