Главные экскурсионные места в Антверпене

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Антверпене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Антверпен - город искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Начало: На площади Koningin Astridplein
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Антверпен: свет и тень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Антверпен: свет и тень
О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
160 за всё до 10 чел.
Волшебство в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Антверпен - город искусств
    Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
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    эрудированного и увлеченного экскурсовода, хотелось бы особенно отметить прекрасный язык и глубокое знание истории города и его настоящего в самом широком контесте. Наталья нам посоветовала отличный ресторан для ужина - пошли в него и остались очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анжелика
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
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    7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.

  • I
    Irina
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.
  • I
    Ilya
    11 мая 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны
  • О
    Оксана
    24 апреля 2024
    Антверпен - город искусств
    Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
  • Я
    Яна
    15 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
  • А
    Адиль
    10 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
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    Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское 🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊.

  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Антверпен - город искусств
    Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов,
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    кроме этого мы получили хорошие советы что и где посмотреть и посетить в Антверпене и Брюгге. Наталья прекрасный рассказчик и может увлекательно рассказать и об истоии Бельгии, и о разных школах живописи, и об архитектурных стилях. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Натальей. Она провела с нами дольше запланированного времени, но и этого нам не хватило) Хочется вернуться и продолжить наше знакомство с другими городами Бельгии вместе с нашим замечательным экскурсоводом! Обязательно посоветуем всем нашим друзьям.

  • A
    Alex
    15 февраля 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор
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    разные углы, под которыми может подать материал, в зависимости от интересов группы. Всегда ёмко отвечает на дополнительные вопросы. Увлекательно ведёт рассказ и имеет хорошо проработанную программу экскурсии. Вся наша группа была в восторге от экскурсии с Людмилой. Рекомендую!

  • L
    Levan
    31 января 2024
    Антверпен: свет и тень
    Отличная экскурсия. Много интересного и необычного для себя узнал. Очень доволен, отлично провел время.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июне 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Популярные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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