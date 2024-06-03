1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Начало: На площади Koningin Astridplein
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антверпен: свет и тень
О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
- ААнжелика2 июня 2024Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
- IIrina30 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.
- IIlya11 мая 2024Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
- ООксана24 апреля 2024Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
- ЯЯна15 марта 2024Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
- ААдиль10 марта 2024Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
- ЕЕлена26 февраля 2024Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов,
- AAlex15 февраля 2024Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор
- LLevan31 января 2024Отличная экскурсия. Много интересного и необычного для себя узнал. Очень доволен, отлично провел время.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Популярные места»
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