Необычные дома в Брюсселе

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные дома» в Брюсселе на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Брюсселя с XV века до наших дней
Пешая
3 часа
300 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
На машине
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Брюссель за 2 часа
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Брюссель! За 2 часа вы увидите знаменитые дворцы, попробуете шоколад и узнаете тайны города. Погрузитесь в атмосферу столицы Европы
Начало: У метро Trône
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€40 за человека
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Пешая
2.5 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€144€160 за всё до 8 чел.
Брюссель в тарелке
Пешая
3.5 часа
-
10%
133 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 дек в 12:30
13 дек в 12:30
€155€172 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 декабря 2025
    Брюссель за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия с Евгенией. Было очень интересно и познавательно. Мы увидели два разных Брюсселя - дворцы и проспекты с
    читать дальше

    одной стороны, маленькие улочки с брусчаткой - с другой. Евгения профессиональный гид, знающий и историю и современность. Отвечала на все вопросы, дала множество советов по самостоятельному осмотру города.
    Я рекомендую эту экскурсию и нашего гида.

  • В
    Валерия
    21 ноября 2025
    Брюссель за 2 часа
    Было очень интересно и весело. Провели время с пользой, и в приятной компании;)))
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Брюссель за 2 часа
    Экскурсия «Брюссель за 2 часа» с Евгенией прошла замечательно! Несмотря на сжатое время, она сумела показать самые интересные места города
    читать дальше

    и рассказать о них с большим знанием дела и любовью. Евгения — настоящий профессионал: у неё приятная подача, отличное чувство темпа и умение подстроиться под группу. Благодаря её рассказам Брюссель ожил и запомнился совершенно по-другому. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом легко, интересно и с толком!

  • O
    Olga
    5 октября 2025
    Брюссель за 2 часа
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо разработан. Надеюсь, что приедем ещё. Если бы была возможна экскурсия ещё на польском или немецком языке, то желающих было бы больше.
    Желаем Вам удачи и благодарных туристов!
  • С
    Светланв
    3 октября 2025
    Брюссель за 2 часа
    Большое спасибо Неверу за прекрасную прогулку по Брюсселю. Мы были первыми гостями для Невера и он справился очень хорошо. Благодарим!
  • А
    Алена
    2 июля 2025
    Брюссель за 2 часа
    Полина - крутая!) Экскурсия очень понравилась, было познавательно, весело и интересно. Знание города отличное, истории увлекательные, все удобно и поэтапно, Полина дала много советов) рекомендую)
  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Брюссель за 2 часа
    Полина была нашим гидом. Лучшая! Зарядила настроением на весь день. Подрьбно рассказала историю Бельгии и Брюсселя со свойственной харизмой. Спасибо большое. ❤️
    Полина была нашим гидом. Лучшая! Зарядила настроением на весь день. Подрьбно рассказала историю Бельгии и Брюсселя со свойственной харизмой. Спасибо большое. ❤️
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Брюссель за 2 часа
    Экскурсия с гидом по Брюсселю была очень интересной и комфортной. Мы познакомились с историей и культурой города и увидели скрытые от толп туристов места. Гид Полина профессионал своего дела. Рассказывает интересно, не монотонно и не скучно
  • A
    Anna
    14 июня 2025
    Брюссель за 2 часа
    Просто потрясающую экскурсию по Брюсселю провела нам гид Полина! 2.5 часа пролетели незаметно (несмотря на дождливую погоду). Информативно, при этом
    читать дальше

    легко и интересно, с огромной любовью к Брюсселю и стране в целом. Полина помогла взглянуть на город другими глазами, дополнить наши впечатления историей, познакомила с сегодняшней картинкой. А еще настолько заинтересовала рассказами о Бельгии в целом, что хочется приезжать и исследовать новые города. Спасибо! Отличная экскурсия, рекомендую всем!

  • М
    Мария
    19 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    Прекрасно организованная пешеходная экскурсия по городу (продуманный маршрут, когда двигаемся все время под горку, а не в горку). Наш гид
    читать дальше

    Полина очень эрудированная и интересная рассказчица (журналист по образованию), мы узнали много нового про Брюссель и Бельгию, хотя уже не раз бывали в этой стране. Рекомендую!!!

  • I
    Irina
    17 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    Я впервые посетила Брюссель и взяла обзорную экскурсию с Полиной. Мы ничего не знали о стране, и эта экскурсия стала
    читать дальше

    отличным знакомством с городом и страной. Полина рассказывала много интересных фактов о достопримечательностях, истории и культуре Брюсселя, что сделало наш маршрут очень увлекательным. Особенно понравились её рекомендации по местам для прогулок, кафе и ресторанов — это было очень полезно. Экскурсия оставила у нас приятные впечатления и помогла лучше понять этот удивительный город, страну и ее народ. Рекомендую всем, кто впервые в Брюсселе и хочет узнать его основные красоты и секреты!

  • В
    Вячеслав
    16 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    Интересная, содержательная экскурсия с гидом, влюбленным в свой прекрасный город. Достаточно много увлекательной информации, при этом легкая подача. Спасибо! Рекомендую.
  • М
    Махмутова
    12 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    Очень хорошо структурированная экскурсия, грамотный экскурсовод Полина - рекомендуем искренне! Спасибо!
  • Е
    Евгения
    7 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    Потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, весело, очень информативно! Казалось, что наш гид Полина знает о Брюсселе абсолютно всё! История города и
    читать дальше

    страны, короли, массоны, шоколатье, храмы, переодевания писающего мальчика)), лучшие вафли и картошка фри, мэр-спаситель города и многое-многое другое! Настоятельно рекомендую всем! Вы увидите Брюссель другими глазами!

  • И
    Ирина
    5 мая 2025
    Брюссель за 2 часа
    На групповой экскурсии оказались вдвоем. Первый раз в Брюсселе, город незнакомый. Это было волшебно! Экскурсия превратила день в настоящее приключение.
    читать дальше

    Гид Полина - не просто профессионал, а чародейка историй!! Каждая улица, площадь оживали в ее рассказах, словно мы перенеслись в прошлое. А какие виды? Сердце замирало от красоты. Не могли оторваться от города, увлекательного рассказа, в результате вместо 2 часов сказка длилась 3,5 часа. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

  • A
    Anna
    20 апреля 2025
    Брюссель за 2 часа
    С точки зрения соотношения цена/ качество - хорошая экскурсия. Можно получить: Общее представление о достопримечательностях города с минимальным экскурсом в
    читать дальше

    историю Не хватает посещения европейской части города. Однако, в результате, можно определиться, куда бы хотелось дополнительно самостоятельно сходить, что изучить поглубже.

