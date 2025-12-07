Ю Юлия Брюссель за 2 часа читать дальше одной стороны, маленькие улочки с брусчаткой - с другой. Евгения профессиональный гид, знающий и историю и современность. Отвечала на все вопросы, дала множество советов по самостоятельному осмотру города.

Я рекомендую эту экскурсию и нашего гида. Очень понравилась экскурсия с Евгенией. Было очень интересно и познавательно. Мы увидели два разных Брюсселя - дворцы и проспекты с

В Валерия Брюссель за 2 часа Было очень интересно и весело. Провели время с пользой, и в приятной компании;)))

Е Елена Брюссель за 2 часа читать дальше и рассказать о них с большим знанием дела и любовью. Евгения — настоящий профессионал: у неё приятная подача, отличное чувство темпа и умение подстроиться под группу. Благодаря её рассказам Брюссель ожил и запомнился совершенно по-другому. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом легко, интересно и с толком! Экскурсия «Брюссель за 2 часа» с Евгенией прошла замечательно! Несмотря на сжатое время, она сумела показать самые интересные места города

O Olga Брюссель за 2 часа Добрый день, экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо разработан. Надеюсь, что приедем ещё. Если бы была возможна экскурсия ещё на польском или немецком языке, то желающих было бы больше.

Желаем Вам удачи и благодарных туристов!

С Светланв Брюссель за 2 часа Большое спасибо Неверу за прекрасную прогулку по Брюсселю. Мы были первыми гостями для Невера и он справился очень хорошо. Благодарим!

А Алена Брюссель за 2 часа Полина - крутая!) Экскурсия очень понравилась, было познавательно, весело и интересно. Знание города отличное, истории увлекательные, все удобно и поэтапно, Полина дала много советов) рекомендую)

Е Елена Брюссель за 2 часа Полина была нашим гидом. Лучшая! Зарядила настроением на весь день. Подрьбно рассказала историю Бельгии и Брюсселя со свойственной харизмой. Спасибо большое. ❤️

С Светлана Брюссель за 2 часа Экскурсия с гидом по Брюсселю была очень интересной и комфортной. Мы познакомились с историей и культурой города и увидели скрытые от толп туристов места. Гид Полина профессионал своего дела. Рассказывает интересно, не монотонно и не скучно

A Anna Брюссель за 2 часа читать дальше легко и интересно, с огромной любовью к Брюсселю и стране в целом. Полина помогла взглянуть на город другими глазами, дополнить наши впечатления историей, познакомила с сегодняшней картинкой. А еще настолько заинтересовала рассказами о Бельгии в целом, что хочется приезжать и исследовать новые города. Спасибо! Отличная экскурсия, рекомендую всем! Просто потрясающую экскурсию по Брюсселю провела нам гид Полина! 2.5 часа пролетели незаметно (несмотря на дождливую погоду). Информативно, при этом

М Мария Брюссель за 2 часа читать дальше Полина очень эрудированная и интересная рассказчица (журналист по образованию), мы узнали много нового про Брюссель и Бельгию, хотя уже не раз бывали в этой стране. Рекомендую!!! Прекрасно организованная пешеходная экскурсия по городу (продуманный маршрут, когда двигаемся все время под горку, а не в горку). Наш гид

I Irina Брюссель за 2 часа читать дальше отличным знакомством с городом и страной. Полина рассказывала много интересных фактов о достопримечательностях, истории и культуре Брюсселя, что сделало наш маршрут очень увлекательным. Особенно понравились её рекомендации по местам для прогулок, кафе и ресторанов — это было очень полезно. Экскурсия оставила у нас приятные впечатления и помогла лучше понять этот удивительный город, страну и ее народ. Рекомендую всем, кто впервые в Брюсселе и хочет узнать его основные красоты и секреты! Я впервые посетила Брюссель и взяла обзорную экскурсию с Полиной. Мы ничего не знали о стране, и эта экскурсия стала

В Вячеслав Брюссель за 2 часа Интересная, содержательная экскурсия с гидом, влюбленным в свой прекрасный город. Достаточно много увлекательной информации, при этом легкая подача. Спасибо! Рекомендую.

М Махмутова Брюссель за 2 часа Очень хорошо структурированная экскурсия, грамотный экскурсовод Полина - рекомендуем искренне! Спасибо!

Е Евгения Брюссель за 2 часа читать дальше страны, короли, массоны, шоколатье, храмы, переодевания писающего мальчика)), лучшие вафли и картошка фри, мэр-спаситель города и многое-многое другое! Настоятельно рекомендую всем! Вы увидите Брюссель другими глазами! Потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, весело, очень информативно! Казалось, что наш гид Полина знает о Брюсселе абсолютно всё! История города и

И Ирина Брюссель за 2 часа читать дальше Гид Полина - не просто профессионал, а чародейка историй!! Каждая улица, площадь оживали в ее рассказах, словно мы перенеслись в прошлое. А какие виды? Сердце замирало от красоты. Не могли оторваться от города, увлекательного рассказа, в результате вместо 2 часов сказка длилась 3,5 часа. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! На групповой экскурсии оказались вдвоем. Первый раз в Брюсселе, город незнакомый. Это было волшебно! Экскурсия превратила день в настоящее приключение.