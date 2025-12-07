Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Брюсселю
Добро пожаловать в Брюссель! За 2 часа вы увидите знаменитые дворцы, попробуете шоколад и узнаете тайны города. Погрузитесь в атмосферу столицы Европы
Начало: У метро Trône
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€40 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€144
€160 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 дек в 12:30
13 дек в 12:30
€155
€172 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 декабря 2025Очень понравилась экскурсия с Евгенией. Было очень интересно и познавательно. Мы увидели два разных Брюсселя - дворцы и проспекты с
- ВВалерия21 ноября 2025Было очень интересно и весело. Провели время с пользой, и в приятной компании;)))
- ЕЕлена9 ноября 2025Экскурсия «Брюссель за 2 часа» с Евгенией прошла замечательно! Несмотря на сжатое время, она сумела показать самые интересные места города
- OOlga5 октября 2025Добрый день, экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо разработан. Надеюсь, что приедем ещё. Если бы была возможна экскурсия ещё на польском или немецком языке, то желающих было бы больше.
Желаем Вам удачи и благодарных туристов!
- ССветланв3 октября 2025Большое спасибо Неверу за прекрасную прогулку по Брюсселю. Мы были первыми гостями для Невера и он справился очень хорошо. Благодарим!
- ААлена2 июля 2025Полина - крутая!) Экскурсия очень понравилась, было познавательно, весело и интересно. Знание города отличное, истории увлекательные, все удобно и поэтапно, Полина дала много советов) рекомендую)
- ЕЕлена30 июня 2025Полина была нашим гидом. Лучшая! Зарядила настроением на весь день. Подрьбно рассказала историю Бельгии и Брюсселя со свойственной харизмой. Спасибо большое. ❤️
- ССветлана23 июня 2025Экскурсия с гидом по Брюсселю была очень интересной и комфортной. Мы познакомились с историей и культурой города и увидели скрытые от толп туристов места. Гид Полина профессионал своего дела. Рассказывает интересно, не монотонно и не скучно
- AAnna14 июня 2025Просто потрясающую экскурсию по Брюсселю провела нам гид Полина! 2.5 часа пролетели незаметно (несмотря на дождливую погоду). Информативно, при этом
- ММария19 мая 2025Прекрасно организованная пешеходная экскурсия по городу (продуманный маршрут, когда двигаемся все время под горку, а не в горку). Наш гид
- IIrina17 мая 2025Я впервые посетила Брюссель и взяла обзорную экскурсию с Полиной. Мы ничего не знали о стране, и эта экскурсия стала
- ВВячеслав16 мая 2025Интересная, содержательная экскурсия с гидом, влюбленным в свой прекрасный город. Достаточно много увлекательной информации, при этом легкая подача. Спасибо! Рекомендую.
- ММахмутова12 мая 2025Очень хорошо структурированная экскурсия, грамотный экскурсовод Полина - рекомендуем искренне! Спасибо!
- ЕЕвгения7 мая 2025Потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, весело, очень информативно! Казалось, что наш гид Полина знает о Брюсселе абсолютно всё! История города и
- ИИрина5 мая 2025На групповой экскурсии оказались вдвоем. Первый раз в Брюсселе, город незнакомый. Это было волшебно! Экскурсия превратила день в настоящее приключение.
- AAnna20 апреля 2025С точки зрения соотношения цена/ качество - хорошая экскурсия. Можно получить: Общее представление о достопримечательностях города с минимальным экскурсом в
