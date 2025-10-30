Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Брюсселя

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Брюсселе на русском языке, цены от €72, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Пешая
2.5 часа
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
«Посетим собор Саблонской Богоматери и сад «Петит Саблон»»
19 ноя в 10:30
21 ноя в 10:30
€144€160 за всё до 8 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Пешая
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться на групповой экскурсии в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
«Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€72 за человека
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
«Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое»
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    30 октября 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Все хорошо. Елене спасибо.
  • С
    Светлана
    5 октября 2025
    Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
    Евгения отлично провела экскурсию, очень правильно выстроила маршрут, 4 часа пролетели незаметно, прошли все знаковые места. Евгения охотно отвечала на любые вопросы, делилась своим мнением и рекомендациями. Больше спасибо, рекомендую
  • И
    Ирина
    29 сентября 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Прекрасная нестандартная экскурсия! Не заученная, не шаблонная- индивидуальная 👍
  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Великолепная экскурсия с Еленой!!! Замечательный и доброй души человек,который влюбил нас в замечательный город Брюгге и в Бельгию в целом,напоил различными видами пива и рассказал про них многое)Это не просто экскурсия-это дегустация с экскурсией❤️Благодарим и рекомендуем от души❤️❤️❤️
    Великолепная экскурсия с Еленой!!! Замечательный и доброй души человек,который влюбил нас в замечательный город Брюгге и в Бельгию в целом,напоил различными видами пива и рассказал про них многое)Это не просто экскурсия-это дегустация с экскурсией❤️Благодарим и рекомендуем от души❤️❤️❤️
  • М
    Маргарита
    4 сентября 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Брюсселю. Наша кампания осталась очень довольна временем, проведенным на экскурсии с Еленой! Было много интересного, оригинального (дегустация пива 😊) и познавательного! Рекомендую данную экскурсию! Не пожалеете!
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Брюсселю. Наша кампания осталась очень довольна временем, проведенным на экскурсии с Еленой! Было много интересного, оригинального (дегустация пива 😊) и познавательного! Рекомендую данную экскурсию! Не пожалеете!
  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
    Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
    Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
  • В
    Виктор
    14 июня 2025
    Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
    Очень крутой гид. Полина, я точно, когда приеду еще раз увижусь с Вами. Много где был и много кого слушал, но Полина выше всяких похвал. Спасибо большое!!!
    Очень крутой гид. Полина, я точно, когда приеду еще раз увижусь с Вами. Много где был и много кого слушал, но Полина выше всяких похвал. Спасибо большое!!!
  • А
    Алия
    8 июня 2025
    Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
    Хочу поблагодарить Полину за замечательную экскурсию! Благодаря её увлекательному рассказу и теплому подходу я посмотрела на Брюссель совершенно по-новому и дала этому городу ещё один шанс. Обязательно вернусь, чтобы открыть для себя и другие уголки Бельгии!
  • Е
    Елизавета
    5 мая 2025
    Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
    Сегодня состоялась наша экскурсия по Брюсселю, которая бесповоротно влюбила нас в этот город и все благодаря прекрасному и замечательному гиду
    читать дальше

    Полине, которую не хотелось отпускать, а хотелось слушать еще и еще) Очень советуем и рекомендуем данную экскурсию для знакомства с городом, но также уверены, что она откроет уже знающим Брюссель путешественникам много нового. В телефоне сотня фотографий и видео, а эмоций и впечатлений на всю жизнь) Маршрут продуман до мелочей, узнали всю историю страны, теперь знаем про всех королей Бельгии, где пить самое вкусное пиво, есть картошку и где покупать шоколад. Огромное спасибо!!

    Сегодня состоялась наша экскурсия по Брюсселю, которая бесповоротно влюбила нас в этот город и все благодаря прекрасному и замечательному гиду

