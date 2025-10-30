-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с пивом
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: На ж/д станции Brussels Central
«Посетим собор Саблонской Богоматери и сад «Петит Саблон»»
19 ноя в 10:30
21 ноя в 10:30
€144
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться на групповой экскурсии в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
«Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€72 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
«Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое»
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 октября 2025Все хорошо. Елене спасибо.
- ССветлана5 октября 2025Евгения отлично провела экскурсию, очень правильно выстроила маршрут, 4 часа пролетели незаметно, прошли все знаковые места. Евгения охотно отвечала на любые вопросы, делилась своим мнением и рекомендациями. Больше спасибо, рекомендую
- ИИрина29 сентября 2025Прекрасная нестандартная экскурсия! Не заученная, не шаблонная- индивидуальная 👍
- ЕЕлена16 сентября 2025Великолепная экскурсия с Еленой!!! Замечательный и доброй души человек,который влюбил нас в замечательный город Брюгге и в Бельгию в целом,напоил различными видами пива и рассказал про них многое)Это не просто экскурсия-это дегустация с экскурсией❤️Благодарим и рекомендуем от души❤️❤️❤️
- ММаргарита4 сентября 2025Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Брюсселю. Наша кампания осталась очень довольна временем, проведенным на экскурсии с Еленой! Было много интересного, оригинального (дегустация пива 😊) и познавательного! Рекомендую данную экскурсию! Не пожалеете!
- ССветлана19 августа 2025Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
- ВВиктор14 июня 2025Очень крутой гид. Полина, я точно, когда приеду еще раз увижусь с Вами. Много где был и много кого слушал, но Полина выше всяких похвал. Спасибо большое!!!
- ААлия8 июня 2025Хочу поблагодарить Полину за замечательную экскурсию! Благодаря её увлекательному рассказу и теплому подходу я посмотрела на Брюссель совершенно по-новому и дала этому городу ещё один шанс. Обязательно вернусь, чтобы открыть для себя и другие уголки Бельгии!
- ЕЕлизавета5 мая 2025Сегодня состоялась наша экскурсия по Брюсселю, которая бесповоротно влюбила нас в этот город и все благодаря прекрасному и замечательному гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в ноябре 2025
Сейчас в Брюсселе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 9 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь