А Андрей Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива Все хорошо. Елене спасибо.

С Светлана Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя Евгения отлично провела экскурсию, очень правильно выстроила маршрут, 4 часа пролетели незаметно, прошли все знаковые места. Евгения охотно отвечала на любые вопросы, делилась своим мнением и рекомендациями. Больше спасибо, рекомендую

И Ирина Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива Прекрасная нестандартная экскурсия! Не заученная, не шаблонная- индивидуальная 👍

Е Елена Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива Великолепная экскурсия с Еленой!!! Замечательный и доброй души человек,который влюбил нас в замечательный город Брюгге и в Бельгию в целом,напоил различными видами пива и рассказал про них многое)Это не просто экскурсия-это дегустация с экскурсией❤️Благодарим и рекомендуем от души❤️❤️❤️

М Маргарита Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Брюсселю. Наша кампания осталась очень довольна временем, проведенным на экскурсии с Еленой! Было много интересного, оригинального (дегустация пива 😊) и познавательного! Рекомендую данную экскурсию! Не пожалеете!

С Светлана Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)

В Виктор Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя Очень крутой гид. Полина, я точно, когда приеду еще раз увижусь с Вами. Много где был и много кого слушал, но Полина выше всяких похвал. Спасибо большое!!!

А Алия Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя Хочу поблагодарить Полину за замечательную экскурсию! Благодаря её увлекательному рассказу и теплому подходу я посмотрела на Брюссель совершенно по-новому и дала этому городу ещё один шанс. Обязательно вернусь, чтобы открыть для себя и другие уголки Бельгии!