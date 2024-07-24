3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель: экскурсия по средневековому и современному городу
Увидим Нижний средневековый город, Гранд Пляс, «Писающего Мальчика» и Жаннеке-Пис, Королевский дворец и многое другое
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
«Улицы в центральной исторической части города покрыты булыжниками, так что удобная обувь без каблуков необходима»
24 окт в 10:00
25 окт в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
«а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Услышать городские истории на прогулке по нарядным кварталам и вдохновиться ярмарочной атмосферой
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
«Праздничный Брюссель бесподобен — в этом вы убедитесь, прогулявшись по его красочным улицам»
1 янв в 15:30
2 янв в 15:30
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 июля 2024В Бельгии живу уже 20 лет, но в Брюсселе была пару раз по-делам. И вот наконец, мы решили посмотреть достопримечательности
- ННаталья18 июля 2024Отличная экскурсия, много интересной информации о стране, городе, образе жизни бельгийцев узнали от гида Натальи. Ответ получили на любой вопрос. Однозначно рекомендую, Наталья - настоящий профессионал!
- ИИрина6 июля 2024Мы хотим поблагодарить Андрея за фантастическую и очень увлекательную обзорную экскурсию по Брюсселю! Андрей не только показал исторические островки города,
- ИИрина4 июля 2024Благодарим Андрея за увлекательную экскурсию. Интересно,емко,познавательно и вдохновляюще. И вкусно! Продегустировали лучшие сорта пива и узнали локации вкусных ресторанов. Получили колоссальное удовольствие от общения. Бельгия-только с Андреем!
- ММихаил2 мая 2024Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
- ЛЛюдмила30 ноября 2023Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в октябре 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Брюсселя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод