читать дальше нашей столицы. Выбор пал на автопрогулку. И мы не прогадали. АНДРЕЙ - ПОТРЯСАЮЩИЙ ГИД, РАССКАЗЧИК И ЗНАТОК СВОЕГО ДЕЛА. За четыре часа, мы действительно объяли весь Брюссель и узнали много интересных фактов как о Брюсселе, так и Бельгии вцелом. Огромнейшее спасибо!!!

В Бельгии живу уже 20 лет, но в Брюсселе была пару раз по-делам. И вот наконец, мы решили посмотреть достопримечательности