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запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать