Экскурсии Брюсселя об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Брюсселе на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Брюсселя с XV века до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
236 отзывов
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Ар-нуво Брюсселя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Начало: Зависит от выбранного маршрута
18 июня в 10:30
21 июня в 10:30
147 за всё до 4 чел.
Брюссель и короли
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
145 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
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    в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶

    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
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    городе. В нашем случае перед Аркадием стояла непростая задача: провести экскурсию для притязательных клиентов во время гей-парада и последовавших за ним концертов в невероятном шуме и хаосе, и он справился с этой задачей просто блестяще. Мы услышали много нового о Бельгии и Брюсселе, увидели знаменитые здания, формирующие облик города. Между делом Аркадий порекомендовал несколько баров и ресторанов, один из которых мы даже успели оценить после экскурсии - восторг! По ходу экскурсии мы получили наводки на знаковые магазины и идеи о том, какие сувениры стоит привезти друзьям, чем побаловать себя лично и как разнообразить культурный досуг. Аркадий - прекрасный рассказчик и эрудированный собеседник, готовый ответить на любые вопросы об истории города и о жизни в Брюсселе в наши дни. Очень рекомендую!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
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    узнали очень много. Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре. Огромное спасибо!

    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу
  • D
    Darya
    15 марта 2024
    Брюссель и короли
    Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    8 марта 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
  • Д
    Дима
    4 октября 2023
    Ар-нуво Брюсселя
    Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
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    окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

  • А
    Алена
    11 августа 2023
    Брюссель и короли
    Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
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    запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать

  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Брюссель и короли
    Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 160. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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