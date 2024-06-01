1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Начало: Зависит от выбранного маршрута
18 июня в 10:30
21 июня в 10:30
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ННадежда6 мая 2024Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
- DDarya15 марта 2024Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
- ЕЕвгения8 марта 2024Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
- ДДима4 октября 2023Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
- ААлена11 августа 2023Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
- ННина11 июля 2023Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 160. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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