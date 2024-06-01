Необычные экскурсии по Брюсселю

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Брюсселе на русском языке, цены от €147, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Брюсселя с XV века до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
236 отзывов
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Брюссель в тарелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
105 отзывов
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
Ар-нуво Брюсселя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Начало: Зависит от выбранного маршрута
18 июня в 10:30
21 июня в 10:30
147 за всё до 4 чел.
Европарламент и евроквартал Брюсселя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Европарламент и евроквартал Брюсселя
С интересом погрузиться в политическую жизнь города
Начало: в парке Пятидесятилетия
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Брюссель Брейгеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Брюссель в шоколаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
249 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
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    в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶

    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
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    городе. В нашем случае перед Аркадием стояла непростая задача: провести экскурсию для притязательных клиентов во время гей-парада и последовавших за ним концертов в невероятном шуме и хаосе, и он справился с этой задачей просто блестяще. Мы услышали много нового о Бельгии и Брюсселе, увидели знаменитые здания, формирующие облик города. Между делом Аркадий порекомендовал несколько баров и ресторанов, один из которых мы даже успели оценить после экскурсии - восторг! По ходу экскурсии мы получили наводки на знаковые магазины и идеи о том, какие сувениры стоит привезти друзьям, чем побаловать себя лично и как разнообразить культурный досуг. Аркадий - прекрасный рассказчик и эрудированный собеседник, готовый ответить на любые вопросы об истории города и о жизни в Брюсселе в наши дни. Очень рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
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    пробуешь, но, при этом тебе в голову вкладывают очень много разнообразной информации и проводит по основным достопримечательностям города. Причем, Александра задействует все органы чувств во время экскурсии, включая прослушивание тематической музыки, и, даже вкусовые сосочки😅 Поскольку мы начали свою прогулку довольно поздно, то, не успевали попасть во все места до их закрытия, так, Александра постоянно, в течении экскурсии подкидывала нам "в тарелку" то, что мы упускали и не успевали попробовать. Огромное ей спасибо, экскурсия превзошла наши ожидания!!!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
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    узнали очень много. Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре. Огромное спасибо!

    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Экскурсия с Александрой пролетела на одном дыхании! Очень теплый и дружелюбный гид создал классную атмосферу, гастрономические места были подобраны отлично,
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    мы прекрасно перекусили и попробовали все изыски Брюсселя на вкус. Александра очень разбирается в сортах бельгийского пенного и с легкостью открыла нам тяжелую дверцу в мир пива, которое хочется пробовать и дальше! Большое спасибо за такой тур 🌼

  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • Е
    Евгения
    8 марта 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
  • Д
    Дима
    4 октября 2023
    Ар-нуво Брюсселя
    Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
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    окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. История Брюсселя с XV века до наших дней
  2. Брюссель в тарелке
  3. Ар-нуво Брюсселя
  4. Европарламент и евроквартал Брюсселя
  5. Брюссель Брейгеля
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 147 до 249 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 362 ⭐ отзыва, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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