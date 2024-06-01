1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Начало: Зависит от выбранного маршрута
18 июня в 10:30
21 июня в 10:30
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Европарламент и евроквартал Брюсселя
С интересом погрузиться в политическую жизнь города
Начало: в парке Пятидесятилетия
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
€249 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- ААнтон24 мая 2024Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ЮЮрий7 мая 2024Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
- ННадежда6 мая 2024Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
- ДДарья4 мая 2024Экскурсия с Александрой пролетела на одном дыхании! Очень теплый и дружелюбный гид создал классную атмосферу, гастрономические места были подобраны отлично,
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- ЕЕвгения8 марта 2024Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
- ДДима4 октября 2023Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Необычные»
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