Такого понятия, как «столица Европы» официально не существует, но европейцы относятся к Брюсселю так же, как американцы к Вашингтону. И не только из-за того, что здесь находится Европейский парламент, но и потому, что в Брюсселе обосновалась Европейская комиссия, Совет Европы и многие международные организации. Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают!
Итак, в программе экскурсии:
Площадь Шумана — центр Европейского квартала, где я расскажу о штаб-квартире комиссии «Берлаймонт», а также о жизни и трудовых буднях работников Еврокомиссии.
Совет Европы — вы увидите необычное здание с двойным фасадом, где заседают министры объединенной Европы.
Парламентариум — интерактивный информационный центр, который в увлекательной форме познакомит вас с работой Евроинститутов.
Европарламент — вы не только рассмотрите снаружи этот футуристический дворец, но и побываете в зале пленарных заседаний и, если повезет, понаблюдаете за работой депутатов во время комиссий или заседаний.
Площадь Люксембург — средоточие ресторанов и кафе, любимых еврократами.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
билеты на транспорт (билет на метро 2, 50 евро)
Начало
🚩 площадь Шумана (metro station Schuman)
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.