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Брюссель - столица Евросоюза!

Наталия К.
Наталия К. – Гид из Брюсселя
Такого понятия, как «столица Европы», официально не существует, но европейцы относятся к Брюсселю так же, как американцы к Вашингтону.

И не только из-за того, что здесь находится Европейский парламент, но и потому, что в Брюсселе обосновалась Европейская комиссия, Совет Европы и многие международные организации.

Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков.

Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Брюссель - столица Евросоюза!
Брюссель - столица Евросоюза!

Что вы увидите

  • Площадь Шумана
  • Совет Европы
  • Парламентариум
  • Площадь Люксембург
Такого понятия, как «столица Евро­пы» официально не существует, но европейцы относятся к Брюсселю так же, как американцы к Вашингтону. И не только из-за того, что здесь находится Европейский парламент, но и потому, что в Брюсселе обосновалась Европейская комиссия, Совет Европы и многие международные организации. Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают!

Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Шумана — центр Европейского квартала, где я расскажу о штаб-квартире комиссии «Берлаймонт», а также о жизни и трудовых буднях работников Еврокомиссии.
  • Совет Европы — вы увидите необычное здание с двойным фасадом, где заседают министры объединенной Европы.
  • Парламентариум — интерактивный информационный центр, который в увлекательной форме познакомит вас с работой Евроинститутов.
  • Европарламент — вы не только рассмотрите снаружи этот футуристический дворец, но и побываете в зале пленарных заседаний и, если повезет, понаблюдаете за работой депутатов во время комиссий или заседаний.
  • Площадь Люксембург — средоточие ресторанов и кафе, любимых еврократами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • билеты на транспорт (билет на метро 2, 50 евро)
Начало
🚩 площадь Шумана (metro station Schuman)
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Брюссель - столица Евросоюза!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия К.
Наталия К.
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