Наталия К. – Гид из Брюсселя

Такого понятия, как «столица Европы», официально не существует, но европейцы относятся к Брюсселю так же, как американцы к Вашингтону.



И не только из-за того, что здесь находится Европейский парламент, но и потому, что в Брюсселе обосновалась Европейская комиссия, Совет Европы и многие международные организации.



Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков.



Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают!