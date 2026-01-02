Эта прогулка — ваш билет на торжество вкуса и культуры. После него вы не просто узнаете Брюссель, а полюбите его! Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать. Приобщитесь к гедонистическому образу жизни брюссельцев, ощутите их страсть к праздникам и хорошему настроению. И почувствуете пульсирующую историю города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир бельгийской кухни

Гид расскажет о типичных блюдах Бельгии от Средневековья до наших дней. Вы попробуете традиционный шоколад и лучший бельгийский фри, а по желанию, и пиво. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как бельгийские мидии в соусах, витлоф, ватерзой, картофель фри и муль-фрит, карбонад по-фламандски, кролик в пиве, угорь в зелёном соусе, льежский салат, стумп, митрает, кубердон, спекулас и напиток халф-халф. Горячие блюда, вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.

Яркое знакомство с городом

Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.

Организационные детали