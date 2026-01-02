Гид расскажет о типичных блюдах Бельгии от Средневековья до наших дней. Вы попробуете традиционный шоколад и лучший бельгийский фри, а по желанию, и пиво. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как бельгийские мидии в соусах, витлоф, ватерзой, картофель фри и муль-фрит, карбонад по-фламандски, кролик в пиве, угорь в зелёном соусе, льежский салат, стумп, митрает, кубердон, спекулас и напиток халф-халф. Горячие блюда, вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.
Яркое знакомство с городом
Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.
Организационные детали
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
Дегустация шоколада включена в стоимость, остальные дегустации оплачиваются дополнительно — €15 с чел. (наличными гиду при встрече)
В день экскурсии, пожалуйста, сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной — зонтик
Экскурсию для вас проведёт один из харизматичных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Grand Place
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 17252 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Дата посещения: 2 янв 2026
Оригинально, интересно! Благодарим Евгению за содержательное повествование о культуре бельгийцев и погружение в историю Брюсселя!
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Арман
Гид прекрасно провел экскурсию, все по существу. Для ознакомления города экскурсия сама то!
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S
Sergey
Великолепная экскурсия, совместившая гастрономические факты о городе, подкреплённые несколькими дегустациями, с исторической информацией. Полина - великолепный рассказчик и очень интересный человек. 3 с лишним часа пролетели с ней незаметно и оставили очень приятное впечатление.
+2
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И
Ирина
Были на экскурсии 11 февраля. Очень понравилось. Неожиданный формат. Интересно узнавать город и страну через еду. Гид была замечательная и как гид и как человек. Благодарим и рекомендуем
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Л
Лилия
Экскурсия очень понравилась. Сочетание информации о городе и событиях, о быте, традициях, кулинарных пристрастиях оставляет приятное послевкусие. Гид Полина подала информацию весело, заинтересовано. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на то, что мы были после бессонной ночи, после самолета))). Рекомендуем!!!
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G
Gunel
Гид очень интересно все рассказал, все самое нужное, все самое важное. Ответил на все вопросы и показал самые главные достопримечательности города. Экскурсией остались очень довольными и очень понравилось. Советуем!!