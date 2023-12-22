Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Групповая экскурсия в Брюсселе

Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города

Эта прогулка — ваш билет на торжество вкуса и культуры.

После него вы не просто узнаете Брюссель, а полюбите его! Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать.

Приобщитесь к гедонистическому образу жизни брюссельцев, ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. И почувствуйте пульсирующую историю города.
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
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дек
25
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мир бельгийской кухни

Гид расскажет о типичных знаменитостях Бельгии. Вы попробуете традиционный шоколад и, по желанию, местные вафли, картофель фри с соусом и сыр. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзоой, карбонад по-фламандски. Это горячие блюда, которые вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.

Яркое знакомство с городом

Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.

Организационные детали

  • Дегустация шоколада включена в стоимость, остальные дегустации оплачиваются дополнительно по желанию — €15 с человека (наличными гиду при встрече)
  • В день экскурсии, пожалуйста, сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной — зонтик
  • Экскурсию для вас проведёт один из харизматичных гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Marché Aux Herbes
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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