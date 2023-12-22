Эта прогулка — ваш билет на торжество вкуса и культуры. После него вы не просто узнаете Брюссель, а полюбите его! Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать. Приобщитесь к гедонистическому образу жизни брюссельцев, ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. И почувствуйте пульсирующую историю города.

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Описание

Что вас ожидает

Мир бельгийской кухни

Гид расскажет о типичных знаменитостях Бельгии. Вы попробуете традиционный шоколад и, по желанию, местные вафли, картофель фри с соусом и сыр. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзоой, карбонад по-фламандски. Это горячие блюда, которые вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.

Яркое знакомство с городом

Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.

Организационные детали