Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
После него вы не просто узнаете Брюссель, а полюбите его! Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать.
Приобщитесь к гедонистическому образу жизни брюссельцев, ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. И почувствуйте пульсирующую историю города.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Описание
Что вас ожидает
Мир бельгийской кухни
Гид расскажет о типичных знаменитостях Бельгии. Вы попробуете традиционный шоколад и, по желанию, местные вафли, картофель фри с соусом и сыр. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзоой, карбонад по-фламандски. Это горячие блюда, которые вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.
Яркое знакомство с городом
Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.
Организационные детали
- Дегустация шоколада включена в стоимость, остальные дегустации оплачиваются дополнительно по желанию — €15 с человека (наличными гиду при встрече)
- В день экскурсии, пожалуйста, сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной — зонтик
- Экскурсию для вас проведёт один из харизматичных гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Marché Aux Herbes
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.