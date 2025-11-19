Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
От Королевского дворца в Верхнем городе мы спустимся в самое сердце Брюсселя — Нижний город. Вы узнаете об истории бельгийской столицы, её жизни сегодня и гастрономии.
Зайдёте в собор, который Виктор Гюго назвал чистейшим образцом готического стиля, и подниметесь на холм, откуда открываются невероятные виды. Станете знатоком Брюсселя, но никогда не перестанете ему удивляться.
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Перед вами раскроется многовековая история города с его королями и торговцами, монахами и фермерами, кварталами буржуа и аристократов. Вы узнаете, где Карл Маркс написал свой «Капитал», и побываете на площади, которую Виктор Гюго назвал самой красивой в Европе.
Бельгийская гастрономия
Мы расскажем, что такое муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзой, карбонад по-фламандски, и подскажем, где всё это стоит попробовать. Раскроем секреты традиционных напитков и монашеского траппистского пива.
Современная жизнь горожан
Вы познакомитесь с гедонистическим образом жизни брюссельцев. Узнаете, как сильно они любят праздники, и почувствуете пульс города.
Достопримечательности
Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое.
Организационные детали
После прогулки мы поможем вам составить программу дальнейших развлечений и поделимся местными лайфхаками
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — €72/чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Место начала и завершения?
На Тронной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!». Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!