От Королевского дворца в Верхнем городе мы спустимся в самое сердце Брюсселя — Нижний город. Вы узнаете об истории бельгийской столицы, её жизни сегодня и гастрономии. Зайдёте в собор, который Виктор Гюго назвал чистейшим образцом готического стиля, и подниметесь на холм, откуда открываются невероятные виды. Станете знатоком Брюсселя, но никогда не перестанете ему удивляться.

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Перед вами раскроется многовековая история города с его королями и торговцами, монахами и фермерами, кварталами буржуа и аристократов. Вы узнаете, где Карл Маркс написал свой «Капитал», и побываете на площади, которую Виктор Гюго назвал самой красивой в Европе.

Бельгийская гастрономия

Мы расскажем, что такое муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзой, карбонад по-фламандски, и подскажем, где всё это стоит попробовать. Раскроем секреты традиционных напитков и монашеского траппистского пива.

Современная жизнь горожан

Вы познакомитесь с гедонистическим образом жизни брюссельцев. Узнаете, как сильно они любят праздники, и почувствуете пульс города.

Достопримечательности

Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое.

Организационные детали