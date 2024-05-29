1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
«Мы обогнём церковь с одноименным названием и заглянем в сырную лавочку — там вас ждут первая дегустация и любопытные знания от настоящих ценителей сыра»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
«Дегустация шоколада включена в стоимость, остальные дегустации оплачиваются дополнительно — €15 с человека (наличными гиду при встрече)»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
50€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
«Тур пройдет шоколадно, но диетично, все лишние калории мы сожжем, прогуливаясь по центру любопытными, аутентичными тропами, заглядывая в маленькие магазинчики за шоколадным сувениром, дегустацией или просто поглазеть»
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
€249 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria29 мая 2024Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
- ААнтон24 мая 2024Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- ЮЮрий7 мая 2024Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
- ВВиктор5 мая 2024Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
- ДДарья4 мая 2024Экскурсия с Александрой пролетела на одном дыхании! Очень теплый и дружелюбный гид создал классную атмосферу, гастрономические места были подобраны отлично,
- ММаксим21 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Дегустационные туры»
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