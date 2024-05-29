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пробуешь, но, при этом тебе в голову вкладывают очень много разнообразной информации и проводит по основным достопримечательностям города. Причем, Александра задействует все органы чувств во время экскурсии, включая прослушивание тематической музыки, и, даже вкусовые сосочки😅 Поскольку мы начали свою прогулку довольно поздно, то, не успевали попасть во все места до их закрытия, так, Александра постоянно, в течении экскурсии подкидывала нам "в тарелку" то, что мы упускали и не успевали попробовать. Огромное ей спасибо, экскурсия превзошла наши ожидания!!!