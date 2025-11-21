Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Эта прогулка — ваш билет на торжество вкуса и культуры.
После него вы не просто узнаете Брюссель, а полюбите его! Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать.
Приобщитесь к гедонистическому образу жизни брюссельцев, ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. И почувствуйте пульсирующую историю города.
Описание экскурсии
Мир бельгийской кухни
Гид расскажет о типичных знаменитостях Бельгии. Вы попробуете традиционный шоколад и, по желанию, местные вафли, картофель фри с соусом и сыр. Познакомитесь с секретами традиционных напитков и монашеского траппистского пива. А также узнаете о таких национальных деликатесах, как муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзоой, карбонад по-фламандски. Это горячие блюда, которые вы сможете продегустировать самостоятельно в одном из рекомендованных нетуристических заведений.
Яркое знакомство с городом
Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Св. Михаила и Св. Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Раскроете тайны района «Чрево Брюсселя». И услышите удивительные истории города. А чтобы вы по-настоящему почувствовали его дух и характер, гид поделится с вами любимыми местами, которые обычно ускользают от внимания путешественников.
Организационные детали
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
Дегустация шоколада включена в стоимость, остальные дегустации оплачиваются дополнительно — €15 с человека (наличными гиду при встрече)
В день экскурсии, пожалуйста, сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной — зонтик
Экскурсию для вас проведёт один из харизматичных гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Grand Place
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Провели экскурсии для 14142 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальше
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!». Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!