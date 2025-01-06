На экскурсии вы увидите скульптуры, которые вдохновляли сюрреалистов, попробуете шоколад с необычными
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные сюрреалистические скульптуры
- 🍫 Необычные вкусы шоколада
- 🏛️ Музей Рене Магритта
- 📚 Литературные сюрреалистические истории
- ☕ Исторические кафе художников
- 🚇 Фрески и метрополитен
Что можно увидеть
- Скульптуры 18-19 веков
- Музей Рене Магритта
- Королевская площадь
- Сквер Малый Саблон
- Писающий мальчик
- Площадь Гран-Плас
Описание экскурсии
Начнём в Верхнем городе со скульптур 18–19 веков, которые послужили объектами сюрреалистических фотографий и поэзии Марселя Бродхарса. Случайно ли, что про эти статуи можно рассказать сюрные истории?
Немного спустимся, чтобы обсудить парадоксальные сочетания в шоколаде Лорана Жербо (а по желанию ещё и попробовать) и посмотреть мобиль Колдера.
Пройдём мимо Музея Рене Магритта, фасады которого частенько используются для трансляции образов художника и его последователей.
На Королевской площади и в сквере Малый Саблон поговорим о сюрреализме в современной литературе.
Заглянем в кафе, где Магритт встречался с друзьями, а ещё бывали художники и поэты объединения КоБрА.
Я расскажу о традициях, связанных с «Писающим мальчиком», каменной шараде на площади Гран-Плас, самой сюрной королевской ложе театра, фреске Поля Дельво на станции метро и многом другом.
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