Брюссель: сюр или реализм

Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Брюссель - город, где сюрреализм живёт на каждом шагу. Здесь творили такие мастера, как Рене Магритт и Поль Дельво.

На экскурсии вы увидите скульптуры, которые вдохновляли сюрреалистов, попробуете шоколад с необычными
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сочетаниями и посетите места, где собирались художники.

Это уникальная возможность узнать, как сюрреализм отразился в архитектуре, литературе и гастрономии Брюсселя. Погрузитесь в атмосферу творчества и откройте для себя новый взгляд на привычные вещи

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные сюрреалистические скульптуры
  • 🍫 Необычные вкусы шоколада
  • 🏛️ Музей Рене Магритта
  • 📚 Литературные сюрреалистические истории
  • ☕ Исторические кафе художников
  • 🚇 Фрески и метрополитен
Брюссель: сюр или реализм
Брюссель: сюр или реализм
Брюссель: сюр или реализм
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Скульптуры 18-19 веков
  • Музей Рене Магритта
  • Королевская площадь
  • Сквер Малый Саблон
  • Писающий мальчик
  • Площадь Гран-Плас

Описание экскурсии

Начнём в Верхнем городе со скульптур 18–19 веков, которые послужили объектами сюрреалистических фотографий и поэзии Марселя Бродхарса. Случайно ли, что про эти статуи можно рассказать сюрные истории?

Немного спустимся, чтобы обсудить парадоксальные сочетания в шоколаде Лорана Жербо (а по желанию ещё и попробовать) и посмотреть мобиль Колдера.

Пройдём мимо Музея Рене Магритта, фасады которого частенько используются для трансляции образов художника и его последователей.

На Королевской площади и в сквере Малый Саблон поговорим о сюрреализме в современной литературе.

Заглянем в кафе, где Магритт встречался с друзьями, а ещё бывали художники и поэты объединения КоБрА.

Я расскажу о традициях, связанных с «Писающим мальчиком», каменной шараде на площади Гран-Плас, самой сюрной королевской ложе театра, фреске Поля Дельво на станции метро и многом другом.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
6 янв 2025
Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая. Узнали много нового и интересного о богемной жизни в Брюсселе, посетили любимое кафе сюрреалистов с вкусным кофе и шоколадом.
Спасибо за возможность увидеть город другими глазами!
Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.Экскурсия была очень насыщенная по материалу. Мы увидели то, мимо чего обычно проходишь мимо, не замечая.

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