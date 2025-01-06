Брюссель - город, где сюрреализм живёт на каждом шагу. Здесь творили такие мастера, как Рене Магритт и Поль Дельво.На экскурсии вы увидите скульптуры, которые вдохновляли сюрреалистов, попробуете шоколад с необычными

сочетаниями и посетите места, где собирались художники. Это уникальная возможность узнать, как сюрреализм отразился в архитектуре, литературе и гастрономии Брюсселя. Погрузитесь в атмосферу творчества и откройте для себя новый взгляд на привычные вещи

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Описание экскурсии

Начнём в Верхнем городе со скульптур 18–19 веков, которые послужили объектами сюрреалистических фотографий и поэзии Марселя Бродхарса. Случайно ли, что про эти статуи можно рассказать сюрные истории?

Немного спустимся, чтобы обсудить парадоксальные сочетания в шоколаде Лорана Жербо (а по желанию ещё и попробовать) и посмотреть мобиль Колдера.

Пройдём мимо Музея Рене Магритта, фасады которого частенько используются для трансляции образов художника и его последователей.

На Королевской площади и в сквере Малый Саблон поговорим о сюрреализме в современной литературе.

Заглянем в кафе, где Магритт встречался с друзьями, а ещё бывали художники и поэты объединения КоБрА.

Я расскажу о традициях, связанных с «Писающим мальчиком», каменной шараде на площади Гран-Плас, самой сюрной королевской ложе театра, фреске Поля Дельво на станции метро и многом другом.