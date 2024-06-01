1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
«Чем заняться в БрюсселеОбязательно пойдем в районе Музейной мили, где у нас несколько потрясающих музеев: Музей Музыки, Музей Магрита, Музей изящных искусств»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
«На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств»
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
«Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город»
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
«А еще обратим внимание на Музей музыкальных инструментов, поднимемся на его крышу, полюбуемся панорамой и поговорим о том, что такое стиль ар-нуво»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€219 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- DDarya15 марта 2024Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
- ААлена11 августа 2023Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
- ННина11 июля 2023Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
- ААнна5 июня 2023Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 145 до 219. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 258 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август