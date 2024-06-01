Музеи и искусство Брюсселя

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Брюсселе на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Брюсселя с XV века до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
236 отзывов
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
«Чем заняться в БрюсселеОбязательно пойдем в районе Музейной мили, где у нас несколько потрясающих музеев: Музей Музыки, Музей Магрита, Музей изящных искусств»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Брюссель Брейгеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
«На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств»
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Брюссель и короли
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
«Потом через Королевский музей изящных искусств пройдем на Гору Искусств, где полюбуемся на Музей музыкальных инструментов (тоже королевский, разумеется) в стиле ар-нуво и, если повезет с погодой, чудесным видом на Нижний город»
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
145 за всё до 4 чел.
Брюссель для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
«А еще обратим внимание на Музей музыкальных инструментов, поднимемся на его крышу, полюбуемся панорамой и поговорим о том, что такое стиль ар-нуво»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
219 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
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    в экскурсии пролетело незаметно и увлекательно. Мы были в Брюсселе 1 день, проездом, но после экскурсии нам захотелось сюда вернуться, потому что Аркадий своим рассказом влюбил и заинтересовал нас в эту страну. Вернемся однозначно сюда, и 💯 если получится к этому гиду. Рекомендую 🫶

    Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
    Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
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    городе. В нашем случае перед Аркадием стояла непростая задача: провести экскурсию для притязательных клиентов во время гей-парада и последовавших за ним концертов в невероятном шуме и хаосе, и он справился с этой задачей просто блестяще. Мы услышали много нового о Бельгии и Брюсселе, увидели знаменитые здания, формирующие облик города. Между делом Аркадий порекомендовал несколько баров и ресторанов, один из которых мы даже успели оценить после экскурсии - восторг! По ходу экскурсии мы получили наводки на знаковые магазины и идеи о том, какие сувениры стоит привезти друзьям, чем побаловать себя лично и как разнообразить культурный досуг. Аркадий - прекрасный рассказчик и эрудированный собеседник, готовый ответить на любые вопросы об истории города и о жизни в Брюсселе в наши дни. Очень рекомендую!

  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • D
    Darya
    15 марта 2024
    Брюссель и короли
    Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
  • А
    Алена
    11 августа 2023
    Брюссель и короли
    Когда приехали в Бельгию и Брюссель, то впечатления были не самыми приятными, очень устали с дороги. На следующий день была
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    запланирована экскурсия с Лэйлой, никаких особых ожиданий от которой не было. Начиналось все стандартно, но уже через минут 20 меня все больше затягивало в историю Бельгии, и Брюссель постепенно стал раскрываться передо мной с самой лучшей своей стороны, и в плане архитектуры, и в плане гастрономии. Конечно это во многом благодаря рассказу и знаниям Лэйлы. Маршрут выстроен очень хорошо и постепенно набирал обороты в плане приятных впечатлений. В конце Лейла посоветовала где можно купить вкусный шоколад, вафли, сувениры, что именно лучше поробовать из брюссельской кухни и где. Экскурсией осталась очень довольна, приеду в Бельгию и Брюссель еще не раз именно благодаря Лэйле и ее рассказам, очень много еще хочется посетить и попробовать

  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Брюссель и короли
    Все прошло отлично. Благодарю за знакомство с городом.
  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
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    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 145 до 219. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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