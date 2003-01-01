Еще несколько необычных экскурсий в Брюсселе

Попробуйте описать Брюссель одним словом! Даем голову на отсечение, сделать это у вас никак не получится. Изысканный, шикарный, стильный? Бесспорно! От архитектуры этого города захватывает дух, каждый элемент здесь уместен и заслуживает любования и отдельного рассказа. А какие здесь витрины модных бутиков! Боже, какие витрины! Таинственный, сказочный? Конечно! В каждом доме здесь живут легенды, тайны и привидения. Даже девизы на фасадах домов и те непростые — зашифрованные. А может, сравнить этот город 🏙️ с лавкой старьевщика, где в уютных переплетающихся закоулках полным-полно самых разномастных сокровищ всех эпох и народов и каждое хранит свою тайну? Да, и это верно! Но рядом с историей 📖 и роскошью за каждым углом — стрит-арт — умный, ироничный, красочный. И тут же современная музыка и интереснейшие арт-объекты. Даже великолепная местная кухня 🥧 заключает в себе несочетаемое — французскую утонченность и фламандскую рачительность и основательность. Здесь на концертах классической музыки угощают бесплатным пивом, а на ступеньках величественного оперного театра собираются скейтеры, художники, артисты. И тут же рядом — торговцы травкой. Здесь звучит речь всех народов мира, а воздухе носится неуловимый запах легкого, а потому очаровательного помешательства и фантастического драйва. И на наших глазах все это сплавляется в одно целое — в прекрасный, совершенно сумасшедший и очень нами любимый город!

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ в самом сердце Брюсселя — на главной площади города. Рассмотрим дома гильдий и узнаем их историю, научимся читать скрытые символы и расшифровывать надписи на фасадах. Разберемся, как связаны между собой Карл Маркс, Виктор Гюго и Че Гевара. Заглянем в скрытый от посторонних глаз дворик мэрии и конечно же, не откажем себе в удовольствии посмотреть из очень симпатичного места на самую красивую площадь Европы с высоты птичьего полета.

Навестим самый известный памятник города. А самые смелые, если нам повезет, смогут наполнить свои бокалы молоком, пивом или текилой — хм, как бы половчее сформулировать?😃 — исходящими из самого знаменитого мальчика Европы😃. По дороге мы познакомимся с историей всемирно известных комиксов и попробуем найти на стенах города граффити с символом Бельгии. И немного поговорим о местном чувстве юмора.

Перенесемся в середину прошлого века и познакомимся с главным сердцеедом Бельгии. Ваши бабушки наверняка его помнят. Ах, сколько сердец он разбил!😃 Чтобы погружение было полным, прибегнем к помощи музыки. А потом разберемся, чем советские «стиляги» отличались от европейских.

Прогуляемся до самого старого брюссельского кафе, основанного еще в 1560 году, увидим башни оборонительных стен и даже сможем прикоснуться к истории своими руками. По одной из самых красивых 🤩 и уютных улочек города выйдем на площадь, где живут самые богатые и успешные брюссельцы. Здесь где шик и стиль слились воедино, а архитектура от готики до арт-нуво сплелись в единый потрясающий воображение ансамбль.

Мы с вами пройдем через полтысячелетия, побываем в храме XV века, но и великолепной архитектурой 50-х годов века пренебрегать не будем. А заодно разберемся, как Бельгии удается органично сочетать историю и традицию с современностью. Мы будем бродить по уютным улочкам еврейского квартала, непременно зайдем в невероятный по своей красоте дом, напоминающий сказочный замок 🏰, но и о величественной «мон-де арт» с панорамным видом на город не забудем. Мы увидим антикварные лавки, но и модные галереи современного искусства стороной не обойдем. А заодно и разберемся, чем сегодня «дышит» бельгийский бомонд.

И все это время мы будем вам рассказывать об истории этой страны, о противоборстве религий, мы вспомним множество легенд и народных традиций и увидим, как из всего этого вырос национальный характер. Поговорим о том, почему бельгийцы так нежно и преданно любят свою страну и о том, каково оно — быть сегодня гражданином Бельгии.

Мы покажем вам свои самые любимые места: невероятный по своей красоте парк 🌳, казначейство, национальный художественный музей 🖼, где хранятся работы Рубенса, Босха, Ван Дейка и Брейгеля и театр Бозар. А потом мы поднимемся на самую высокую точку города — на секретную крышу здания, выполненного в стиле модерн, чтобы сделать самый красивый снимок Брюсселя. И конечно, зайдем в первый в мире Пассаж, куда раньше приходили исключительно члены королевской семьи, и в несколько тайных магазинчиков, любимых местными жителями и спрятанных от глаз путешественников.

А уж то, что мы перепробуем по дороге все самое вкусное, так это мы вам обещаем. Заглянем в место, где изобрели пралине, причем по причинам отнюдь не гастрономическим. А под конец мы снабдим вас кучей адресов лучших мест, где должно есть мидий, улиток, потрясающие пирожные и прочие местные специалитеты. Но прежде чем расстаться мы выпьем с вами по бокалу отличного пива в пабе, занесенном в книгу Гиннеса.

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