Ешь, молись, люби Брюссель

Групповая экскурсия в Брюсселе
Отправляйтесь в захватывающее приключение по Брюсселю с нашей экскурсией «Ешь, молись, люби Брюссель!». Почувствуйте пульсирующую историю, окунитесь в гедонистический образ жизни местных жителей и ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. «Ешь, молись, люби Брюссель!» — ваш билет в увлекательный мир этого захватывающего города. Приглашаем вас на праздник вкуса и культуры!
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ешь, молись, люби Брюссель
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет€35
Дети от 4 до 8 лет€20
Дети от 0 до 3 лет€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Галереи Короля и Королевы
  • Объекты под охраной Юнеско
  • Чрево Брюсселя (Rue des Bouchers)
  • Главный бельгийский собор: Собор Святых Михаила и Гудулы (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule)
  • Центральная площадь Grand Place
  • Писающая девочка
  • Дома гильдий
  • Рестораны с классической бельгийской кухней
  • Delirium Village

Описание

Погрузитесь в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы этого удивительного города. Это лучший способ влюбиться в Брюссель всего за три часа!

Что вас ждёт:

Наши гиды расскажут вам не только о типичных знаменитостях Бельгии: шоколаде, вафлях, картофеле фри и пиве, но и раскроют тайны настоящих национальных деликатесов, таких как муль фри, кубердон, спекулос, пом кук, ватерзоой и карбоннад фламанд. Вы погрузитесь в волшебный мир бельгийской кухни, открыв для себя вкусы, которые пробудят в вас настоящую любовь к гастрономии. И это только начало! Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Святых Михаила и Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Позвольте нашим харизматичным гидам раскрыть для вас тайны «чрева Брюсселя» в самом сердце города, рассказать его историю, о которой вы не могли даже подозревать. После этой экскурсии вы не просто узнаете Брюссель — вы полюбите его! Не упустите возможность окунуться в мир традиционных напитков и монашеского траппистского пива, открывая секреты, которые скрыты от посторонних глаз. Наши гиды поделятся с вами любимыми местами, обычно ускользающими от внимания туристов, чтобы вы по-настоящему почувствовали дух и характер этого захватывающего города.

Кадый день в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • 1 дегустация
Что не входит
  • 3 дополнительные дегустации оплачиваются отдельно (15€ c человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
Завершение: Pl. Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles, Бельгия
Когда и сколько длится?
Когда: Кадый день в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мы рады, что Вы выбрали именно нас, ждем Вас в Брюсселе!
  • В день экскурсии пожалуйста сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной - зонтик.
  • Оставшаяся сумма, включая дегустацию (15€ с человека), оплачивается наличными гиду на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Брюсселя

ГрупповыеПешеходныеГастрономические

Похожие туры из Брюсселя

Брюссель в тарелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
93 отзыва
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
в районе метро Saint Catherine
26 дек
27 дек
29 дек
30 дек
160144 за всё до 5 чел.
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
24 дек
27 дек
28 дек
29 дек
180 за всё до 15 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
на площади Marché Aux Herbes
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Брюсселе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ