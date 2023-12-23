Погрузитесь в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы этого удивительного города. Это лучший способ влюбиться в Брюссель всего за три часа!

Что вас ждёт:

Наши гиды расскажут вам не только о типичных знаменитостях Бельгии: шоколаде, вафлях, картофеле фри и пиве, но и раскроют тайны настоящих национальных деликатесов, таких как муль фри, кубердон, спекулос, пом кук, ватерзоой и карбоннад фламанд. Вы погрузитесь в волшебный мир бельгийской кухни, открыв для себя вкусы, которые пробудят в вас настоящую любовь к гастрономии. И это только начало! Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Святых Михаила и Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Позвольте нашим харизматичным гидам раскрыть для вас тайны «чрева Брюсселя» в самом сердце города, рассказать его историю, о которой вы не могли даже подозревать. После этой экскурсии вы не просто узнаете Брюссель — вы полюбите его! Не упустите возможность окунуться в мир традиционных напитков и монашеского траппистского пива, открывая секреты, которые скрыты от посторонних глаз. Наши гиды поделятся с вами любимыми местами, обычно ускользающими от внимания туристов, чтобы вы по-настоящему почувствовали дух и характер этого захватывающего города.