Отправляйтесь в захватывающее приключение по Брюсселю с нашей экскурсией «Ешь, молись, люби Брюссель!». Почувствуйте пульсирующую историю, окунитесь в гедонистический образ жизни местных жителей и ощутите их страсть к праздникам и вечеринкам. «Ешь, молись, люби Брюссель!» — ваш билет в увлекательный мир этого захватывающего города. Приглашаем вас на праздник вкуса и культуры!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€35
|Дети от 4 до 8 лет
|€20
|Дети от 0 до 3 лет
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Галереи Короля и Королевы
- Объекты под охраной Юнеско
- Чрево Брюсселя (Rue des Bouchers)
- Главный бельгийский собор: Собор Святых Михаила и Гудулы (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule)
- Центральная площадь Grand Place
- Писающая девочка
- Дома гильдий
- Рестораны с классической бельгийской кухней
- Delirium Village
Описание
Погрузитесь в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы этого удивительного города. Это лучший способ влюбиться в Брюссель всего за три часа!
Что вас ждёт:
Наши гиды расскажут вам не только о типичных знаменитостях Бельгии: шоколаде, вафлях, картофеле фри и пиве, но и раскроют тайны настоящих национальных деликатесов, таких как муль фри, кубердон, спекулос, пом кук, ватерзоой и карбоннад фламанд. Вы погрузитесь в волшебный мир бельгийской кухни, открыв для себя вкусы, которые пробудят в вас настоящую любовь к гастрономии. И это только начало! Вы обнаружите скрытые жемчужины искусства и архитектуры в самом сердце Брюсселя. Посетите величественный собор Святых Михаила и Гудулы, который Виктор Гюго признал «чистейшим образцом готического стиля». Позвольте нашим харизматичным гидам раскрыть для вас тайны «чрева Брюсселя» в самом сердце города, рассказать его историю, о которой вы не могли даже подозревать. После этой экскурсии вы не просто узнаете Брюссель — вы полюбите его! Не упустите возможность окунуться в мир традиционных напитков и монашеского траппистского пива, открывая секреты, которые скрыты от посторонних глаз. Наши гиды поделятся с вами любимыми местами, обычно ускользающими от внимания туристов, чтобы вы по-настоящему почувствовали дух и характер этого захватывающего города.
Кадый день в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- 1 дегустация
- Что не входит
- 3 дополнительные дегустации оплачиваются отдельно (15€ c человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, БельгияЗавершение: Pl. Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles, Бельгия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Кадый день в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Мы рады, что Вы выбрали именно нас, ждем Вас в Брюсселе!
- В день экскурсии пожалуйста сверьтесь с погодой и при солнечной погоде не забудьте захватить с собой воду, при пасмурной - зонтик.
- Оставшаяся сумма, включая дегустацию (15€ с человека), оплачивается наличными гиду на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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