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Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур

Игорь Г.
Игорь Г. – Гид из Брюсселя
Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €175 за экскурсию

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Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур
Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур

Что вы увидите

  • 1. Площадь Grand Place.
  • 2. Городская Ратуша.
  • 3. Дом Короля.
  • 4. Дома ремесленных Гильдий.
  • 5. Писающий мальчик.
  • 6. Писающая девочка.
  • 7. Королевский Дворец.
  • 8. Дворец правосудия.
  • 9. Парк средневековых ремесленников.
  • 10. Королевские галереи святого Юбера.
  • 11. Европейская комиссия.
  • 12. Европейский квартал.
  • 13. Европарламент.
  • 14. Улица Мясников.
  • 15. Первый в мире кинотеатр.
  • 16. Атомиум, или Эйфелева башня Брюсселя.
  • 17. Квартал красных фонарей.
  • 18. Триумфальная арка.
  • 19. Японский дворец.
  • 20. «Брюссельская Рублевка».
Мы начинаем нашу экскурсию ⛳ с прогулки на автомобиле 🚘 позволит нам увидеть скрытые от туристических маршрутов места.
Мы увидим, как и где живет элита Брюсселя, места где обитают и прогуливаются те самые герцоги, бароны, маркизы и буржуа. Нашему взгляду предстанет помпезная Триумфальная арка, живописные зелёные парки 🌳, повергающие в изумление виллы с очаровательными озерами, в которых обитают беспечные, вальяжные лебеди и утки.
Дальше наша дорога будет пролегать через строгий Европейский квартал, где расположился самые мощные и влиятельные, как о нем говорят, органы в мире -- Европарламент и Еврокомиссия. Вас ждут безликие стеклянные громады и толпа пиджаков чиновников и лакеев.
Когда у нас за спиной останется современность, нашему виду предстанет готическая усыпальница бельгийских королей, затем Атомиум -молекула железа увеличенная в миллиарды раз. Атомиум - это символ Брюсселя, наверняка Вы видели его в интернете, когда гуглили достопримечательности 🏛️ Брюсселя. Это гигантские шары, соединенные стальными трубами, в реальности они выглядят весьма внушительно и фантастично.
Далее мы увидим королевский дворец, проездем квартал красных фонарей и окажемся в историческом центре.
Бросаем наш транспорт и идем гулять 👣 по старому центру, где маленькие улочки, пафосная старинная галерея, ресторанчики, большая площадь, полная золота и лепнины. Здесь же другие символы Брюсселя - писающие мальчик и девочка.
За время трехчасовой экскурсии 🧭 мы увидим все главные достопримечательности Брюсселя и познакомимся с историей 📖 этого замечательного города.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн Вашего отеля в Брюсселе
Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур
Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур
Топ 20 достопримечательностей Брюсселя - автомобильно-пешеходный тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игорь Г.
Игорь Г.
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