Мы начинаем нашу экскурсию ⛳ с прогулки на автомобиле 🚘 позволит нам увидеть скрытые от туристических маршрутов места.

Мы увидим, как и где живет элита Брюсселя, места где обитают и прогуливаются те самые герцоги, бароны, маркизы и буржуа. Нашему взгляду предстанет помпезная Триумфальная арка, живописные зелёные парки 🌳, повергающие в изумление виллы с очаровательными озерами, в которых обитают беспечные, вальяжные лебеди и утки.

Дальше наша дорога будет пролегать через строгий Европейский квартал, где расположился самые мощные и влиятельные, как о нем говорят, органы в мире -- Европарламент и Еврокомиссия. Вас ждут безликие стеклянные громады и толпа пиджаков чиновников и лакеев.

Когда у нас за спиной останется современность, нашему виду предстанет готическая усыпальница бельгийских королей, затем Атомиум -молекула железа увеличенная в миллиарды раз. Атомиум - это символ Брюсселя, наверняка Вы видели его в интернете, когда гуглили достопримечательности 🏛️ Брюсселя. Это гигантские шары, соединенные стальными трубами, в реальности они выглядят весьма внушительно и фантастично.

Далее мы увидим королевский дворец, проездем квартал красных фонарей и окажемся в историческом центре.

Бросаем наш транспорт и идем гулять 👣 по старому центру, где маленькие улочки, пафосная старинная галерея, ресторанчики, большая площадь, полная золота и лепнины. Здесь же другие символы Брюсселя - писающие мальчик и девочка.

За время трехчасовой экскурсии 🧭 мы увидим все главные достопримечательности Брюсселя и познакомимся с историей 📖 этого замечательного города.