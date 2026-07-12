Наш маршрут продуман архитектором — чтобы за 3 часа вы увидели максимум и не устали.
Вы осмотрите главные достопримечательности, услышите городские легенды и поймёте характер бельгийской столицы. Экскурсия идеально подойдёт для первого знакомства с Брюсселем и его историей.
Вы осмотрите главные достопримечательности, услышите городские легенды и поймёте характер бельгийской столицы. Экскурсия идеально подойдёт для первого знакомства с Брюсселем и его историей.
Описание экскурсии
- Гранд-Плас — сердце Брюсселя. Вы окажетесь на одной из самых красивых площадей мира и рассмотрите гильдейские дома
- Манекен Пис и Жаннеке Пис. Услышите забавные местные истории
- Королевский дворец (осмотр снаружи). Мы расскажем, как устроена монархия Бельгии и какую роль город играет в жизни страны и Европы
- Кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы. Вы увидите один из главных готических храмов страны, который Виктор Гюго называл эталоном готической архитектуры.
- Королевские галереи Сен-Юбер. Вы пройдёте по элегантным галереям, старинным улочкам и менее очевидным местам, которые помогают почувствовать атмосферу Брюсселя за пределами открыточного центра.
А также:
- вы раскроете, почему бельгийский шоколад, вафли и пиво стали частью национальной идентичности, а мы расскажем, где и что попробовать
- подниметесь на смотровые площадки, чтобы прогулка запомнилась не только историями, но и фотографиями
Организационные детали
- Экскурсию можно организовать только для вашей компании — подробности в переписке
- Дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 16886 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Приехали в Брюссель на один день, экскурсию проводил молодой парень Нвер. Очень грамотный и приятный, рассказал все интересующиеся детали и сформировал маршрут как мы хотели. в дружеской атмосфере мы посмотрели достопримечательности, узнали о жизни местных и традиционной кухне. Остались очень довольны, напоследок наелись вкусных мидий и выпили по кружечке бельгийского пива(с рестораном тоже нам помог). Рекомендуем👍🏻
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E
Самые отличные рекомендации для Евгении. Экскурсия пешая на 3 часа-пролетела незаметно и очень была хорошо организована. Материал давался исключительно интересно и доступно к пониманию. Много интересных фактов узнали о истории страны. Евгения прекрасный расказчик и человек в одном лице. Мы остались всем очень довольны. Всем спасибо. Елена и Александр,Швейцария.
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A
Все было очень интересно
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