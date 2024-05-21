Индивидуальная
3 часа
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
€180 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
6 часов
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от €222 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 мая 2024Замечательная прогулка по Генту в компании с гидом Людмилой. Содержательный эмоциональный рассказ об истории города и страны. Людмила чутко ориентировалась
- ЕЕвгения14 апреля 2024Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы
- TTatiana4 апреля 2024Людмила очень ответственный человек и прекрасный знаток своего дела. Учитывая непогоду, она смогла скомпоновать наш маршрут так, что мы успели
- ДДенис6 февраля 2024Спасибо огромное Людмиле за такую интересную и содержательную прогулку по Генту. Приятно встретить человека, который знает жизнь бельгийцев «изнутри» и готов этим делиться со своими гостями. Однозначно рекомендую!!!
- ААлина22 октября 2023Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏
- EEvgeni26 сентября 2023Наталья провела с нами две экскурсии, в Антверпене и Генте. Очень приятный собеседник, великолепное знание материала, огромное удовольствие от совместно проведённого времени. Ощущение встречи с человеком, которого ты давно знаешь. С наилучшими пожеланиями Евгений
- ММарс8 января 2020Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
- ООльга13 июля 2019Экскурсия была очень содержательная. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
- ММария22 июня 2018Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Генту в июне 2024
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