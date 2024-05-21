Пешие экскурсии-прогулки в Генте с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Генте на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Великолепный Гент - город молодости и старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Какой ты, настоящий Гент
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
180 за всё до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
6 часов
6 отзывов
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 222 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Замечательная прогулка по Генту в компании с гидом Людмилой. Содержательный эмоциональный рассказ об истории города и страны. Людмила чутко ориентировалась
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    на наш темп передвижения и отвечала на все интересующие нас вопросы. Спасибо за приятное знакомство с Гентом. После экскурсии появилось желание вернуться в этот город ещё раз.

  • Е
    Евгения
    14 апреля 2024
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы
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    подробнее рассмотреть город! Одной экскурсии мало, я бы планировала несколько дней! Наталья великолепно подстроилась под потребности компании и разновозрастную аудиторию! Благодарим! И всем рекомендуем! 👍👍👍

  • T
    Tatiana
    4 апреля 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Людмила очень ответственный человек и прекрасный знаток своего дела. Учитывая непогоду, она смогла скомпоновать наш маршрут так, что мы успели
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    познакомиться с огромной копилкой её знаний, и появилось чувство влюблённости в город, понимание многих особенностей в укладе жизни страны и традиций.

  • Д
    Денис
    6 февраля 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Спасибо огромное Людмиле за такую интересную и содержательную прогулку по Генту. Приятно встретить человека, который знает жизнь бельгийцев «изнутри» и готов этим делиться со своими гостями. Однозначно рекомендую!!!
  • А
    Алина
    22 октября 2023
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏
  • E
    Evgeni
    26 сентября 2023
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Наталья провела с нами две экскурсии, в Антверпене и Генте. Очень приятный собеседник, великолепное знание материала, огромное удовольствие от совместно проведённого времени. Ощущение встречи с человеком, которого ты давно знаешь. С наилучшими пожеланиями Евгений
  • М
    Марс
    8 января 2020
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
  • О
    Ольга
    13 июля 2019
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Экскурсия была очень содержательная. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
  • М
    Мария
    22 июня 2018
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Генту в июне 2024
Сейчас в Генте в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 222. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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