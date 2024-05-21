И Ирина Какой ты, настоящий Гент читать дальше на наш темп передвижения и отвечала на все интересующие нас вопросы. Спасибо за приятное знакомство с Гентом. После экскурсии появилось желание вернуться в этот город ещё раз. Замечательная прогулка по Генту в компании с гидом Людмилой. Содержательный эмоциональный рассказ об истории города и страны. Людмила чутко ориентировалась

Е Евгения Великолепный Гент - город молодости и старины читать дальше подробнее рассмотреть город! Одной экскурсии мало, я бы планировала несколько дней! Наталья великолепно подстроилась под потребности компании и разновозрастную аудиторию! Благодарим! И всем рекомендуем! 👍👍👍 Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы

T Tatiana Какой ты, настоящий Гент читать дальше познакомиться с огромной копилкой её знаний, и появилось чувство влюблённости в город, понимание многих особенностей в укладе жизни страны и традиций. Людмила очень ответственный человек и прекрасный знаток своего дела. Учитывая непогоду, она смогла скомпоновать наш маршрут так, что мы успели

Д Денис Какой ты, настоящий Гент Спасибо огромное Людмиле за такую интересную и содержательную прогулку по Генту. Приятно встретить человека, который знает жизнь бельгийцев «изнутри» и готов этим делиться со своими гостями. Однозначно рекомендую!!!

А Алина Великолепный Гент - город молодости и старины Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏

E Evgeni Великолепный Гент - город молодости и старины Наталья провела с нами две экскурсии, в Антверпене и Генте. Очень приятный собеседник, великолепное знание материала, огромное удовольствие от совместно проведённого времени. Ощущение встречи с человеком, которого ты давно знаешь. С наилучшими пожеланиями Евгений

М Марс День в Генте: фотографии, истории и еда Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.

О Ольга День в Генте: фотографии, истории и еда Экскурсия была очень содержательная. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.