3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 15:00
5 янв в 14:00
€200 за всё до 16 чел.
6 часов
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
17 янв в 06:00
18 янв в 06:00
от €222 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 декабря 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Людмила - заботливый, грамотный, внимательный гид. Ее познания в области мировой истории и
- ООскар17 октября 2024Людмила-очень эрудированный,знающий профессионал,любящий свою работу! Лучшего гида мы себе и представить не могли! Плюс ко всему дала очень ценные рекомендации по ресторанам и шоппингу!
- ССлава10 октября 2024Спасибо Людмиле за отличную и интересную экскурсию. Было очень интересно и подобрано под нас.
- ААлексей9 августа 2024Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней! Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии! Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
- SSergey1 августа 2024Наталья проводила с нами обзорную экскурсию по Генту. Мы остались очень довольны, было очень познавательно и не скучно. За три часа получили много полезной и интересной информации по истории города, Бельгии, о фламандской живописи и многом другом.
- ЕЕвгения14 апреля 2024Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы
- ААлина22 октября 2023Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏
- ММарс8 января 2020Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
- ООльга13 июля 2019Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Генту в январе 2025
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