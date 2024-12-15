А Анна Какой ты, настоящий Гент читать дальше истории искусств вызывают восхищение. Вместо трех часов, которые планировали провести в Генте, провели там целый день: Людмила настолько увлеченно рассказывала о городе и показала столько мест, которые захотелось рассмотреть повнимательнее, что по окончании экскурсии мы самостоятельно посетили музей, пивоварню и несколько лавочек. Большое спасибо за прекрасный день в прекрасном городе! Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Людмила - заботливый, грамотный, внимательный гид. Ее познания в области мировой истории и

О Оскар Какой ты, настоящий Гент Людмила-очень эрудированный,знающий профессионал,любящий свою работу! Лучшего гида мы себе и представить не могли! Плюс ко всему дала очень ценные рекомендации по ресторанам и шоппингу!

С Слава Какой ты, настоящий Гент Спасибо Людмиле за отличную и интересную экскурсию. Было очень интересно и подобрано под нас.

А Алексей День в Генте: фотографии, истории и еда Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней! Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии! Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)

S Sergey Великолепный Гент - город молодости и старины Наталья проводила с нами обзорную экскурсию по Генту. Мы остались очень довольны, было очень познавательно и не скучно. За три часа получили много полезной и интересной информации по истории города, Бельгии, о фламандской живописи и многом другом.

Е Евгения Великолепный Гент - город молодости и старины читать дальше подробнее рассмотреть город! Одной экскурсии мало, я бы планировала несколько дней! Наталья великолепно подстроилась под потребности компании и разновозрастную аудиторию! Благодарим! И всем рекомендуем! 👍👍👍 Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы

А Алина Великолепный Гент - город молодости и старины Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏

М Марс День в Генте: фотографии, истории и еда Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.