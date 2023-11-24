В Владимир Таинственный заповедник Странджа Большое спасибо, все очень понравилось

М Милена Таинственный заповедник Странджа Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую

Э Эдуард Четыре стихии Странджи Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!

О Ольга Четыре стихии Странджи читать дальше в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые

В Владислав Четыре стихии Странджи Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!

Н Наталья Таинственный заповедник Странджа Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны

Т Татьяна Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса читать дальше она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем. Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,

A Aurika Балканская сказка для детей и взрослых Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось

А Анна Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.