Познавательные экскурсии на природе в Бургасе

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Бургасе на русском языке, цены от €138. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре стихии Странджи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
«А в завершение экскурсии мы посетим природный водопад Докузак, в которому вода бежит сразу из девяти источников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
«После шумных улочек Созополя и плотного обеда очень приятно отдохнуть в тени вековых деревьев и посозерцать девственную природу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 138 за всё до 8 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
«Чудните скали — природный феномен Болгарии»
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Таинственный заповедник Странджа
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
«Завораживающие природные объекты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    24 ноября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Большое спасибо, все очень понравилось
  • М
    Милена
    4 октября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении
  • Э
    Эдуард
    14 августа 2023
    Четыре стихии Странджи
    Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
  • О
    Ольга
    28 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
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    в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид.

  • В
    Владислав
    9 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июне 2024
Сейчас в Бургасе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 138 до 250. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 82 ⭐ отзыва, цены от €138. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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