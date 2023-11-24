1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
«А в завершение экскурсии мы посетим природный водопад Докузак, в которому вода бежит сразу из девяти источников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
«После шумных улочек Созополя и плотного обеда очень приятно отдохнуть в тени вековых деревьев и посозерцать девственную природу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €138 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
«Чудните скали — природный феномен Болгарии»
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Таинственный заповедник Странджа
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
«Завораживающие природные объекты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 ноября 2023Большое спасибо, все очень понравилось
- ММилена4 октября 2023Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
- ЭЭдуард14 августа 2023Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
- ООльга28 июля 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
- ВВладислав9 июля 2023Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
- ННаталья7 мая 2023Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- AAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Природа и пейзажи»
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