Экскурсии проходящие только летом в Бургасе

Найдено 8 экскурсий в категории «Летние» в Бургасе на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре стихии Странджи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 138 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Бургас - болгарская Италия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Бургас - болгарская Италия
Прикоснуться к истории портового города и отыскать «итальянский» след на его мощеных улочках
Начало: у железнодорожного вокзала г. Бургас
10 июня в 15:00
13 июня в 12:00
69 за всё до 8 чел.
Путешествие по северному побережью
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие по северному побережью
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Таинственный заповедник Странджа
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бургасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
39 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
  • Н
    Наталия
    11 апреля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
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    связана, и мне это удалось! Юлия обладает огромным запасом неиссякаемых историй, с любовью рассказывает о городе, здании, его бывших и нынешних владельцах! Все структурированно по временным периодам и связанно с историей страны. В рамки экскурсии разумеется невозможно было «впихнуть» все интересные места, но это и нестрашно, мы еще увидимся и я надеюсь продолжим наше общение на следующих экскурсиях!

  • P
    Popova
    11 февраля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
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    представили жизнь города того времени! Рекомендуем эту экскурсию! Юлия - внимательный и чуткий гид, обладающий глубокими структурными знаниями. Обязательно пойдем с ней в другие места Болгарии.

  • В
    Владимир
    24 ноября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Большое спасибо, все очень понравилось
  • М
    Милена
    4 октября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении
  • Э
    Эдуард
    14 августа 2023
    Четыре стихии Странджи
    Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
  • О
    Ольга
    28 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
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    в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид.

  • В
    Владислав
    9 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июне 2024
Сейчас в Бургасе в категории "Летние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 39 до 280. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 101 ⭐ отзыв, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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