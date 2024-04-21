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Фотопрогулка
3.5 часа
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бургас - болгарская Италия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
€69 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 апреля 2024Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
- ННаталия11 апреля 2024Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
- PPopova11 февраля 2024Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- ЛЛариса14 февраля 2022Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
- LLeonid19 сентября 2018Всё хорошо, но очень дорого
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июле 2024
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