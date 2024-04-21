Экскурсии выходного дня в Бургасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бургасе на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по старому Несебру
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Бургас - болгарская Италия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Бургас - болгарская Италия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
69 за всё до 8 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
  • Н
    Наталия
    11 апреля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
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    связана, и мне это удалось! Юлия обладает огромным запасом неиссякаемых историй, с любовью рассказывает о городе, здании, его бывших и нынешних владельцах! Все структурированно по временным периодам и связанно с историей страны. В рамки экскурсии разумеется невозможно было «впихнуть» все интересные места, но это и нестрашно, мы еще увидимся и я надеюсь продолжим наше общение на следующих экскурсиях!

  • P
    Popova
    11 февраля 2024
    Бургас - болгарская Италия
    Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
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    представили жизнь города того времени! Рекомендуем эту экскурсию! Юлия - внимательный и чуткий гид, обладающий глубокими структурными знаниями. Обязательно пойдем с ней в другие места Болгарии.

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • Л
    Лариса
    14 февраля 2022
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали
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    каждого из нас (муж любит храмы, а мне милее море). Алексей - прекрасный рассказчик. Искренне рекомендуем прогулку тем, кто любит историю, прогулки и делать фото!!! И Несебр в несезон великолепен!!!

  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

  • L
    Leonid
    19 сентября 2018
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Всё хорошо, но очень дорого

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июле 2024
Сейчас в Бургасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 250. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 17 ⭐ отзывов, цены от €69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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