Древнеегипетские загадки таинственной Странджи

Вас ждет экскурсия-мечта

Вас ждет экскурсия-мечта.

Попасть на нее — это как оказаться внутри научно-популярного фильма или стать живым героем онлайн-лекции по истории развития цивилизаций.

Мы начнем в археологическом музее в центре Бургаса.

Увидим золотые монеты, керамику и мраморные надгробия.

А затем поедем туда, где все это нашли — в самый мистический горный массив Странджа.

Здесь 2-3 тысячи лет назад кипела жизнь городов древней Фракии и Римской империи.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи

Что вы увидите 🤩

  • Археологический музей
  • Странджа
  • вершина Голямо Градище
  • могила египетской богини-кошки Бастет
  • центр городка Малко Тырново
  • мраморный карьер

В археологическом музее мы рассмотрим:

  • Мраморные барельефы, оставшиеся от античной, римской и фракийской эпох
  • Саркофаги и дольмены
  • Золотые украшения, которым около 3 тысяч лет
  • Керамику и монеты
  • Каменные якоря
  • Я обо всем этом подробно расскажу, а спустя час мы сядем в машину и поедем в Странджу — место, откуда привезли сюда, в музей, не все, но многие экспонаты: украшения из некрополя, останки деревянного гроба, клады злотых монет.
Таинственная Странджа
Мы увидим в лесу, где когда-то на вершине горы стоял фракийский город, мраморные гробы. Затем отправимся в загадочное святилище, где жрецы призывали в помощь языческих богов. Поднимемся на вершину горы, а в лесу увидим каменную стену, крепостной вал, построенный 3 тысячи лет назад. По дороге нас встретит самое мистическое место Странджи — «дверь в потусторонний мир» богини-кошки Бастет.
Болгарская кулинария
В середине дня мы спустимся в приграничный городок Малко Тырново и отобедаем там в лучшем ресторанчике. Здесь нам предложат блюда традиционной болгарской кухни: сирене по-шопски, говяжий язык и куриную печень по-сельски. Во время обеда я расскажу несколько секретов болгарской кулинарии.
Вода девяти источников
Закончим водопадом Докузак — единственным в Страндже. Вода в него попадает из девяти карстовых источников. По дороге к водопаду мы поговорим об этнографии Странджанских сел и про загадки знаменитых нестинаров, которые до сих пор в этом краю умеют танцевать на раскаленных углях.

Организационные детали:

  • Эта экскурсия продлится 8-9 часов. Интереснее всего будет семьям с детьми-подростками от 10 до 14 лет.
  • Мы можем забрать вас с места проживания и после экскурсии отвезти туда же. Стоимость при этом может измениться.
  • Отдельно оплачиваются расходы на обед (6-10 евро с человека) и на посещение музея археологии (2, 5 евро с человека, детский билет – 1 евро).
  • С собой желательно иметь удобную обувь, так как мы будем много ходить.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
€130

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
  • Вода в машине
Что не входит
  • Обед (6-10 евро с человека)
  • Билеты в музей археологии (2, 5 евро с человека, детский билет — 1 евро).
Где начинаем и завершаем
Начало: бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Завершение: бульвар Иван Вазов, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия Л.
Юлия Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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