В археологическом музее мы рассмотрим:
- Мраморные барельефы, оставшиеся от античной, римской и фракийской эпох
- Саркофаги и дольмены
- Золотые украшения, которым около 3 тысяч лет
- Керамику и монеты
- Каменные якоря
- Я обо всем этом подробно расскажу, а спустя час мы сядем в машину и поедем в Странджу — место, откуда привезли сюда, в музей, не все, но многие экспонаты: украшения из некрополя, останки деревянного гроба, клады злотых монет.
Таинственная Странджа
Мы увидим в лесу, где когда-то на вершине горы стоял фракийский город, мраморные гробы. Затем отправимся в загадочное святилище, где жрецы призывали в помощь языческих богов. Поднимемся на вершину горы, а в лесу увидим каменную стену, крепостной вал, построенный 3 тысячи лет назад. По дороге нас встретит самое мистическое место Странджи — «дверь в потусторонний мир» богини-кошки Бастет.
Болгарская кулинария
В середине дня мы спустимся в приграничный городок Малко Тырново и отобедаем там в лучшем ресторанчике. Здесь нам предложат блюда традиционной болгарской кухни: сирене по-шопски, говяжий язык и куриную печень по-сельски. Во время обеда я расскажу несколько секретов болгарской кулинарии.
Вода девяти источников
Закончим водопадом Докузак — единственным в Страндже. Вода в него попадает из девяти карстовых источников. По дороге к водопаду мы поговорим об этнографии Странджанских сел и про загадки знаменитых нестинаров, которые до сих пор в этом краю умеют танцевать на раскаленных углях.
Организационные детали:
- Эта экскурсия продлится 8-9 часов. Интереснее всего будет семьям с детьми-подростками от 10 до 14 лет.
- Мы можем забрать вас с места проживания и после экскурсии отвезти туда же. Стоимость при этом может измениться.
- Отдельно оплачиваются расходы на обед (6-10 евро с человека) и на посещение музея археологии (2, 5 евро с человека, детский билет – 1 евро).
- С собой желательно иметь удобную обувь, так как мы будем много ходить.