В археологическом музее мы рассмотрим:

Мраморные барельефы, оставшиеся от античной, римской и фракийской эпох

Саркофаги и дольмены

Золотые украшения, которым около 3 тысяч лет

Керамику и монеты

Каменные якоря

Я обо всем этом подробно расскажу, а спустя час мы сядем в машину и поедем в Странджу — место, откуда привезли сюда, в музей, не все, но многие экспонаты: украшения из некрополя, останки деревянного гроба, клады злотых монет.

Таинственная Странджа

Мы увидим в лесу, где когда-то на вершине горы стоял фракийский город, мраморные гробы. Затем отправимся в загадочное святилище, где жрецы призывали в помощь языческих богов. Поднимемся на вершину горы, а в лесу увидим каменную стену, крепостной вал, построенный 3 тысячи лет назад. По дороге нас встретит самое мистическое место Странджи — «дверь в потусторонний мир» богини-кошки Бастет.

Болгарская кулинария

В середине дня мы спустимся в приграничный городок Малко Тырново и отобедаем там в лучшем ресторанчике. Здесь нам предложат блюда традиционной болгарской кухни: сирене по-шопски, говяжий язык и куриную печень по-сельски. Во время обеда я расскажу несколько секретов болгарской кулинарии.

Вода девяти источников

Закончим водопадом Докузак — единственным в Страндже. Вода в него попадает из девяти карстовых источников. По дороге к водопаду мы поговорим об этнографии Странджанских сел и про загадки знаменитых нестинаров, которые до сих пор в этом краю умеют танцевать на раскаленных углях.

Организационные детали: