Путешествие к болгарской «Китайской стене»

Во время этого путешествия я покажу вам места поразительной мощи и красоты, которые находятся всего...

Во время этого путешествия я покажу вам места поразительной мощи и красоты, которые находятся всего в полутора часах езды от побережья.

Но о них мало кто знает, кроме местных жителей, и туда не возят большие группы туристов.

Именно там вы увидите непревзойденную красоту балканской природы, и горные плато, на которых болгары основали свои первые крепости в VII веке.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к болгарской «Китайской стене»

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Овеч
  • г. Провадия
  • Плиска
  • Голяма Базилика
  • Археологический музей
  • озеро Цонево
  • Чудните Скали
Каменное чудо
Мы начинаем путь в Бургасе и уже через час пути по небольшому серпантину перед нами откроется озеро Цонево. А на его берегу — уникальный природный феномен Чудные скалы. Это вершины скал, которые под действием ветра и дождя стали похожи на песчаный замок. Сквозь горную гряду когда-то проходила автодорога, от которой остались тоннели, и мы увидим каменное чудо не только издалека, но и изнутри.
Болгарская «Китайская стена»
А впереди нас ждет крепость Овеч. Природа здесь, как будто специально, создала широкие каменные плато на неприступных отвесных скалах. Болгары в средние века использовали римское наследие с умом: надстроили каменные стены, создали систему подвесных мостов, караульных башен и скальных тоннелей.
Мы поднимемся по широким каменным ступеням в древний город, представим на месте живописных руин оживленные торговые улицы и христианские церкви, вообразим себя воинами, высматривающими войско неприятеля, приближающееся по равнине, которая видна вдаль. А затем спустимся вниз, в уютный городок Провадия, чтобы в аутентичном ресторанчике можно пообедать блюдами традиционной болгарской кухни.
Первая столица Болгарского царства
После обеда мы отправимся в Плиску — первую столицу Болгарского царства. Здесь не раз разыгрывались драматические события. В IX веке византийский император Никифор разрушил и сжег крепость, но не прошло и года как его череп стал чашей для болгарского хана Крума Грозного.
А меньше века спустя, когда Болгария принимает христианство, здесь, в Плиске, царь Борис I Михаил основывает самый большой на Балканах христианский храм, а при нем монастырь, в кельях которого ученики знаменитых Кирилла и Мефодия создавали кириллицу. Древняя столица Болгарии видела немало битв, поражений, предательств и побед. О них мы поговорим, заглянув в подземный ход хана Крума или во Двор Кириллицы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
€165

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музей
Место начала и завершения
Иван Вазов, 1, Бургас
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия Л.
Юлия Л.
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