Каменное чудо

Мы начинаем путь в Бургасе и уже через час пути по небольшому серпантину перед нами откроется озеро Цонево. А на его берегу — уникальный природный феномен Чудные скалы. Это вершины скал, которые под действием ветра и дождя стали похожи на песчаный замок. Сквозь горную гряду когда-то проходила автодорога, от которой остались тоннели, и мы увидим каменное чудо не только издалека, но и изнутри.

Болгарская «Китайская стена»

А впереди нас ждет крепость Овеч. Природа здесь, как будто специально, создала широкие каменные плато на неприступных отвесных скалах. Болгары в средние века использовали римское наследие с умом: надстроили каменные стены, создали систему подвесных мостов, караульных башен и скальных тоннелей.

Мы поднимемся по широким каменным ступеням в древний город, представим на месте живописных руин оживленные торговые улицы и христианские церкви, вообразим себя воинами, высматривающими войско неприятеля, приближающееся по равнине, которая видна вдаль. А затем спустимся вниз, в уютный городок Провадия, чтобы в аутентичном ресторанчике можно пообедать блюдами традиционной болгарской кухни.

Первая столица Болгарского царства

После обеда мы отправимся в Плиску — первую столицу Болгарского царства. Здесь не раз разыгрывались драматические события. В IX веке византийский император Никифор разрушил и сжег крепость, но не прошло и года как его череп стал чашей для болгарского хана Крума Грозного.

А меньше века спустя, когда Болгария принимает христианство, здесь, в Плиске, царь Борис I Михаил основывает самый большой на Балканах христианский храм, а при нем монастырь, в кельях которого ученики знаменитых Кирилла и Мефодия создавали кириллицу. Древняя столица Болгарии видела немало битв, поражений, предательств и побед. О них мы поговорим, заглянув в подземный ход хана Крума или во Двор Кириллицы.