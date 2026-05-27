Пещеры всегда таили в себе ореол таинственности, загадочности и мистики. Среди наиболее интересных мест подземного мира Болгарии — Глаза Бога и Сыева дупка. К ним и отправимся.
Вы узнаете, как формировались пещеры, и познакомитесь с легендами, которые делают эти места особенными.
Вы узнаете, как формировались пещеры, и познакомитесь с легендами, которые делают эти места особенными.
Описание экскурсии
Дорога из Софии (1,5 ч)
Комфортный переезд к первой локации с рассказами о Болгарии и её природе.
Пещера Глаза Бога (1 ч)
Хотите посмотреть в глаза Бога? Здесь у вас будет такая возможность. Вы полюбуетесь подземным миром и загадаете желание в особенном месте.
Пещера Сыева дупка (1 ч)
Осмотрите залы со сталактитами, сталагмитами, сталактонами, дендритами и геликтитами. Узнаете об уникальной акустике и истории пещеры.
Обед (по желанию)
Остановимся в местном ресторане для отдыха и знакомства с болгарской кухней.
Возвращение в Софию (1,5 ч)
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes-Benz R-Class 320
- Отдельно оплачивается: вход в пещеру Сыева дупка — 10 левов (€5) за чел., обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 471 туриста
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но
Входит в следующие категории Софии
Похожие экскурсии на «Глаза Бога и Сыева дупка: тайны подземной Болгарии»
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
29 мая в 09:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Софии
Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от €130 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
30 мая в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
29 мая в 09:00
€295 за всё до 3 чел.
от €250 за экскурсию