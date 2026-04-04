София, столица Болгарии, богата историей и культурой.
На протяжении веков город менял свои имена - от Сердики до Средеца, каждое из которых оставило неповторимый след в его архитектуре и духе.
Предлагаемая индивидуальная
На протяжении веков город менял свои имена - от Сердики до Средеца, каждое из которых оставило неповторимый след в его архитектуре и духе.
Предлагаемая индивидуальная
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические памятники
- 🚶♂️ Прогулка по древним улицам
- ⛪ Посещение живописных храмов
- 🏛️ Узнаете историю Софии
- 🌳 Природный парк «Витоша»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для экскурсии по Софии - июнь, июль и август. В это время город наполнен солнечным светом, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные осадки. Однако даже в это время года вы сможете насладиться уникальной атмосферой Софии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Александра Невского
- Базилика Святой Софии
- Ротонда Святого Георгия
- Боянская церковь
Описание экскурсии
Поездка и прогулка по городу
Мы проедем вокруг исторического центра Софии, спустимся на уровень античной Сердики. Пройдём по главной улице, сохранившейся со времён Римской империи. Я расскажу историю возникновения города и про этапы его развития в разные эпохи.
Храмы и каменная река
Зайдём в храм Александра Невского и базилику Святой Софии. Во дворе Президентства полюбуемся ротондой Святого Георгия 4 века — самым древним зданием города. По бульвару Болгария доедем до резиденции Бояна, где вы увидите Боянскую церковь — памятник культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. А дальше отправимся в природный парк «Витоша», чтобы посмотреть на каменную реку.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- Дополнительные расходы: посещение Боянской церкви — 10 болгарских левов/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 634 туристов
Я русская, живущая в Софии с 2005 года. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина - прекрасный гид и человек! Я спонтанно решила забронировать экскурсию, написала в 12 ночи, Марина тут же ответила, и утром, в 11:30 уже заехала за нами) Экскурсия была интересная
Марина
Ответ организатора:
Юлия, благодарю за такой душевный отзыв! Мне тоже было с вами интересно и приятно провести время.
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Л
Все было замечательно! Морина замечательный специалист, любит Болгарию, знает историю.
Большое ей спасибо. Андрей, Людмила. Латвия
Большое ей спасибо. Андрей, Людмила. Латвия
Марина
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что вам понравилось путешествие и знакомство с Болгарией. Буду рада новым встречам! 🌷
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А
Марина- очень приятный в общении человек. Отлично водит машину. Учитывает и старается выполнить все запросы экскурсантов. Предоставляет широкую информацию не только по теме экскурсии, но и по другим интересующим вопросам. Довольны и рекомендуем на 100%.
Марина
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что экскурсия вам понравилась. Буду рада новым встречам и путешествиям вместе! 😊
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Марина меня совершенно очаровала, написав на мой особый запрос еще до бронирования экскурсии «всё возможно». При личной встрече приятное впечатление усилилось! Маршрут экскурсии продуман и отработан, содержит прогулку по городу
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О
Экскурсия с Мариной прошла великолепно. Гид образована и эрудирована! Узнала много нового по истории города Софии и Болгарии. Рекомендую экскурсии с Мариной, остануться отличные воспоминания и фото!
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С
Спасибо за отличную поездку. Несмотря на самый холодный день выбрались в горы, Марина устроила мини пикник, все было очень вкусно и горячий чай пришелся кстати.
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