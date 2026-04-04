София, столица Болгарии, богата историей и культурой.На протяжении веков город менял свои имена - от Сердики до Средеца, каждое из которых оставило неповторимый след в его архитектуре и духе.Предлагаемая индивидуальная

экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дыхание истории, пройдясь по главной улице, сохранившейся со времен Римской империи, и заглянув в живописные храмы, включая величественный храм Александра Невского и древнюю базилику Святой Софии. Вы также посетите ротонду Святого Георгия, самое старинное здание города, и Боянскую церковь, внесенную в список мирового наследия ЮНЕСКО. Завершится ваше путешествие посещением природного парка «Витоша», где вы сможете насладиться видом на уникальную каменную реку. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Софией, ее историей и культурой, оставив в душе яркие впечатления и незабываемые эмоции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для экскурсии по Софии - июнь, июль и август. В это время город наполнен солнечным светом, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные осадки. Однако даже в это время года вы сможете насладиться уникальной атмосферой Софии.

Сейчас август — это идеальное время.