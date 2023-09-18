От исторического центра до каменной реки на горе Витоша
На протяжении веков столица Болгарии называлась по-разному — Сердика, Триадица, Средец. Мы проедем и пройдём по страницам истории города. Вы увидите самое старинное здание Софии и прогуляетесь по улице, по которой ходили древние римляне. Узнаете, какими были эти места в разные эпохи. Заглянете в живописные храмы и побываете на каменной реке.
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Описание
Что вас ожидает
Поездка и прогулка по городу
Мы проедем вокруг исторического центра Софии, спустимся на уровень античной Сердики. Пройдём по главной улице, сохранившейся со времён Римской империи. Я расскажу историю возникновения города и про этапы его развития в разные эпохи.
Храмы и каменная река
Зайдём в храм Александра Невского и базилику Святой Софии. Во дворе Президентства полюбуемся ротондой Святого Георгия 4 века — самым древним зданием города. По бульвару Болгария доедем до резиденции Бояна, где вы увидите Боянскую церковь — памятник культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. А дальше отправимся в природный парк «Витоша», чтобы посмотреть на каменную реку.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- Дополнительные расходы: посещение Боянской церкви — 10 болгарских левов/чел.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Марина. Я русская, живущая в Софии более 14 лет. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии. До встречи в Софии!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
18 сен 2023
Экскурсия прошла просто супер!
Информативно, бодро и все по делу.
Марина отвечала на все вопросы. Приятная в беседе. Кроме экскурсии посоветовала много мест, которые стоит посетить.
Мой рекомендасьен!
Информативно, бодро и все по делу.
Марина отвечала на все вопросы. Приятная в беседе. Кроме экскурсии посоветовала много мест, которые стоит посетить.
Мой рекомендасьен!
S
Shapiro
15 сен 2023
Все было очень хорошо
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