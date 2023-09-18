На протяжении веков столица Болгарии называлась по-разному — Сердика, Триадица, Средец. Мы проедем и пройдём по страницам истории города. Вы увидите самое старинное здание Софии и прогуляетесь по улице, по которой ходили древние римляне. Узнаете, какими были эти места в разные эпохи. Заглянете в живописные храмы и побываете на каменной реке.

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Описание

Что вас ожидает

Поездка и прогулка по городу

Мы проедем вокруг исторического центра Софии, спустимся на уровень античной Сердики. Пройдём по главной улице, сохранившейся со времён Римской империи. Я расскажу историю возникновения города и про этапы его развития в разные эпохи.

Храмы и каменная река

Зайдём в храм Александра Невского и базилику Святой Софии. Во дворе Президентства полюбуемся ротондой Святого Георгия 4 века — самым древним зданием города. По бульвару Болгария доедем до резиденции Бояна, где вы увидите Боянскую церковь — памятник культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. А дальше отправимся в природный парк «Витоша», чтобы посмотреть на каменную реку.

Организационные детали