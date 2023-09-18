Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии

От исторического центра до каменной реки на горе Витоша

5
2 отзыва
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На протяжении веков столица Болгарии называлась по-разному — Сердика, Триадица, Средец. Мы проедем и пройдём по страницам истории города. Вы увидите самое старинное здание Софии и прогуляетесь по улице, по которой ходили древние римляне. Узнаете, какими были эти места в разные эпохи. Заглянете в живописные храмы и побываете на каменной реке.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
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Описание

Что вас ожидает

Поездка и прогулка по городу

Мы проедем вокруг исторического центра Софии, спустимся на уровень античной Сердики. Пройдём по главной улице, сохранившейся со времён Римской империи. Я расскажу историю возникновения города и про этапы его развития в разные эпохи.

Храмы и каменная река

Зайдём в храм Александра Невского и базилику Святой Софии. Во дворе Президентства полюбуемся ротондой Святого Георгия 4 века — самым древним зданием города. По бульвару Болгария доедем до резиденции Бояна, где вы увидите Боянскую церковь — памятник культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. А дальше отправимся в природный парк «Витоша», чтобы посмотреть на каменную реку.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
  • Дополнительные расходы: посещение Боянской церкви — 10 болгарских левов/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
18 сен 2023
Экскурсия прошла просто супер!
Информативно, бодро и все по делу.

Марина отвечала на все вопросы. Приятная в беседе. Кроме экскурсии посоветовала много мест, которые стоит посетить.
Мой рекомендасьен!
S
15 сен 2023
Все было очень хорошо

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