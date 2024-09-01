Что вас ждет

Знакомство с Софией начинается в самом центре города на Театральной площади. Здесь проходит граница между старым и новым городом. Вы пройдете по настоящим улицам римской Сердики, раскрытой под землей. Сегодня это подземные переходы и музейные комплексы, которые находятся в станциях метрополитена Сердика I и Сердика II. Гордостью Софии являются древнейшие действующие храмы Европы — Римская Ротонда св. Георгия III-IV вв. Базилика св. Софии V-VI вв. Особое место занимает главный храм страны — храм-памятник Ал. Невского. Оказавшись на площади Толерантности, вы одновременно увидите главные храмы нескольких религий: мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, православную церковь и католический костел. Они являются ярким примером исторического добрососедства и мирного сожительства разных народностей.

Как проходит экскурсия

Это обзорная мультиязычная экскурсия по главным достопримечательностям Софии. Уверенны, что вам понравится экскурсия, которую вы будете слушать через аудиогиды на родном языке. Вам не нужно стоять около сопровождающего вас экскурсовода, вы можете осматривать объект в своем темпе, делать фотографии или прослушать информацию ещё раз, если отвлеклись. Удобно, что вам не будет мешать шум проезжающих машин, а ещё вы будете слушать экскурсию внутри храмов. Гид встретит вас около Национального театра имени Ивана Вазова и будет сопровождать на всем протяжении экскурсии, которая продолжится 2-2,5 часа. Гид раздаст участникам аудиогид (устройства и наушники) и будет поднимать табличку с номером объекта, а вы наберете этот номер на аудиогиде.