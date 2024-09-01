Экскурсия начинается в центре Софии и проходит в компании гида, который раздаст аудиогиды.
Пройдете по улицам римской Сердики, увидите крупнейший православный храм на Балканах, русский храм с криптой и более 20
Пройдете по улицам римской Сердики, увидите крупнейший православный храм на Балканах, русский храм с криптой и более 20
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что можно увидеть
Описание аудиогида
Что вас ждет
Знакомство с Софией начинается в самом центре города на Театральной площади. Здесь проходит граница между старым и новым городом. Вы пройдете по настоящим улицам римской Сердики, раскрытой под землей. Сегодня это подземные переходы и музейные комплексы, которые находятся в станциях метрополитена Сердика I и Сердика II. Гордостью Софии являются древнейшие действующие храмы Европы — Римская Ротонда св. Георгия III-IV вв. Базилика св. Софии V-VI вв. Особое место занимает главный храм страны — храм-памятник Ал. Невского. Оказавшись на площади Толерантности, вы одновременно увидите главные храмы нескольких религий: мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, православную церковь и католический костел. Они являются ярким примером исторического добрососедства и мирного сожительства разных народностей.
Как проходит экскурсия
Это обзорная мультиязычная экскурсия по главным достопримечательностям Софии. Уверенны, что вам понравится экскурсия, которую вы будете слушать через аудиогиды на родном языке. Вам не нужно стоять около сопровождающего вас экскурсовода, вы можете осматривать объект в своем темпе, делать фотографии или прослушать информацию ещё раз, если отвлеклись. Удобно, что вам не будет мешать шум проезжающих машин, а ещё вы будете слушать экскурсию внутри храмов. Гид встретит вас около Национального театра имени Ивана Вазова и будет сопровождать на всем протяжении экскурсии, которая продолжится 2-2,5 часа. Гид раздаст участникам аудиогид (устройства и наушники) и будет поднимать табличку с номером объекта, а вы наберете этот номер на аудиогиде.
Ежедневно в 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм-памятник Александра Невского
- Русская церковь с криптой
- Княжеский дворец
Что включено
- Сопровождающий гид
- Аудиогид и наушник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Завершение: Президентство
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 сен 2024
Л
Лидия
3 апр 2024
Мы были на экскурсии с сыном 13 лет, очень понравилось! Хорошая возможность посмотреть основные достопримечательности Софии в удобном формате - с аудиогидом на родном языке. Спасибо организаторам! Желаю процветания!
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