Обзорная экскурсия по Софии

Смешанная: пешеходная, автомобильная и посещение музея

Индивидуальная
Смешанная: пешеходная, автомобильная и посещение музея.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Св. Недели
  • Богословская академия
  • Памятник Св. Софии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Тур начинается с пешеходной экскурсии, которая стартует от площади Св. Недели, по маршруту до Собора Александра Невского. Вы посетите Ротонду Св. Георгия, которая находится во дворе отеля Шератон и римские руины в метро перед президентством. Кроме этого, вы посетите и церковь Св. Софии и собор Александра Невского.

Вторая часть экскурсии будет проходить на комфортабельном автомобиле. По маршруту следования вы увидите Академию искусств, Национальную библиотеку, Софийский университет, Памятник Советской Армии, Сад короля Бориса, Старую телевизионную башню, Национальный дворец культуры.

Третья часть экскурсии предусматривает посещение Национального исторического музея и Боянской церкви, которая включена в список наследия ЮНЕСКО - одна из самых важных и ценных старинных церквей в Болгарии, имеющая исключительное историческое и художественное значение. Тур завершится в центре города.

Программа

Церковь Св. Недели, Богословская академия, Памятник Св. Софии, Церковь Св. Петки, Синагога, Центральный базар, Мечеть Баня-Баши, Площадь Ларго

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте гиду. Комбинированный билет: Национальный исторический музей и Боянская церковь 12 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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