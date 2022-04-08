Тур начинается с пешеходной экскурсии, которая стартует от площади Св. Недели, по маршруту до Собора Александра Невского. Вы посетите Ротонду Св. Георгия, которая находится во дворе отеля Шератон и римские руины в метро перед президентством. Кроме этого, вы посетите и церковь Св. Софии и собор Александра Невского.

Вторая часть экскурсии будет проходить на комфортабельном автомобиле. По маршруту следования вы увидите Академию искусств, Национальную библиотеку, Софийский университет, Памятник Советской Армии, Сад короля Бориса, Старую телевизионную башню, Национальный дворец культуры.

Третья часть экскурсии предусматривает посещение Национального исторического музея и Боянской церкви, которая включена в список наследия ЮНЕСКО - одна из самых важных и ценных старинных церквей в Болгарии, имеющая исключительное историческое и художественное значение. Тур завершится в центре города.