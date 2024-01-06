Пловдиву уже 8000 лет, это культурная столица страны.
В Старом Пловдиве и сейчас прекрасно сохранились античные постройки, старинные дома и узкие мощеные улочки. Старый город гармонично сочетается с современной частью, создавая невероятную атмосферу.
В Старом Пловдиве и сейчас прекрасно сохранились античные постройки, старинные дома и узкие мощеные улочки. Старый город гармонично сочетается с современной частью, создавая невероятную атмосферу.
Ближайшие даты:
6
янв
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13
янв
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20
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17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть
- Римский Стадион
- Церковь «Св. Успения Богородицы»
- Античный театр
- Дом им. «Ламартина» и дом им. «Клианти»
- Ресторан «Пылдин»
- Ул. Соборная
- Церковь «Св. Константина и Елены»
- Площадь «Лапидариум»
- Дом им. «Балабана» и дом им. «Хиндлияна»
- Армянская церковь
- Церковный музей
- Клюкарник
- Этнографический музей
- Небет Тепе
- Хисар капия
- Ремесленная улица
- Восточные ворота
- Малая Базилика
- Большая Базилика
- Католический храм
- Тракарт
- Форум
Описание
Пловдив – это город на семи холмах и с любого из них открывается захватывающая панорама. Важно знать:
- Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
- Старый город Пловдив находится на небольшом холме, поэтому мы будем подниматься по лестнице.
- в летний период обязательно нужно взять головной убор и воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Трансфер от и до отеля
- Аудиогид на 9 языках — русский, английский, болгарский, итальянский, испанский, немецкий, французский, греческий, турецкий
- Аудиогид внутри музеев (3 музея)
- Что не входит
- Входные билеты в музеи, общая цена — 20 левов / 10 евро
- Еда, напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем гостей из отеляЗавершение: Мы оставляем гостей у отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Важно знать!
- Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
- Старый город Пловдив находится на небольшом холме, поэтому мы будем подниматься по лестнице.
- В летний период обязательно нужно взять головной убор и воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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