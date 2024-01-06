Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив

Групповая экскурсия в Софии
Пловдиву уже 8000 лет, это культурная столица страны.

В Старом Пловдиве и сейчас прекрасно сохранились античные постройки, старинные дома и узкие мощеные улочки. Старый город гармонично сочетается с современной частью, создавая невероятную атмосферу.
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Ближайшие даты:
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть
  • Римский Стадион
  • Церковь «Св. Успения Богородицы»
  • Античный театр
  • Дом им. «Ламартина» и дом им. «Клианти»
  • Ресторан «Пылдин»
  • Ул. Соборная
  • Церковь «Св. Константина и Елены»
  • Площадь «Лапидариум»
  • Дом им. «Балабана» и дом им. «Хиндлияна»
  • Армянская церковь
  • Церковный музей
  • Клюкарник
  • Этнографический музей
  • Небет Тепе
  • Хисар капия
  • Ремесленная улица
  • Восточные ворота
  • Малая Базилика
  • Большая Базилика
  • Католический храм
  • Тракарт
  • Форум

Описание

Пловдив – это город на семи холмах и с любого из них открывается захватывающая панорама. Важно знать:

  • Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
  • Старый город Пловдив находится на небольшом холме, поэтому мы будем подниматься по лестнице.
  • в летний период обязательно нужно взять головной убор и воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Трансфер от и до отеля
  • Аудиогид на 9 языках — русский, английский, болгарский, итальянский, испанский, немецкий, французский, греческий, турецкий
  • Аудиогид внутри музеев (3 музея)
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, общая цена — 20 левов / 10 евро
  • Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей из отеля
Завершение: Мы оставляем гостей у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Важно знать!
  • Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
  • Старый город Пловдив находится на небольшом холме, поэтому мы будем подниматься по лестнице.
  • В летний период обязательно нужно взять головной убор и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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