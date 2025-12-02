Едем в город, который живёт сразу в трёх временах — Античности, эпохе Возрождения и современности. Вы погуляете по мощёным улочкам и подниметесь на холмы, разглядывая постройки разных эпох. Узнаете, как жители города сохраняли идентичность, несмотря на чужеземные завоевания, что обозначают орнаменты на фасадах домов и правда ли, что Пловдив старше Рима.

Описание экскурсии

Утром выезжаем из Софии — по пути я расскажу о древней Фракии, Римской империи и болгарском Возрождении. Через 2 часа мы прибудем в Пловдив — и у нас будет около 3 часов, чтобы подружиться с ним.

Начнём с главной площади Старого города, где возвышается мечеть Джумая 14 века — одна из самых древних на Балканах.

Спустимся к стадиону древнего Филиппополиса, где некогда собирались десятки тысяч зрителей.

Поднимемся на холм, с которого открывается завораживающая панорама. На пути — величественный храм Успения Богородицы и античный театр, построенный почти 2000 лет назад.

Заглянем в купеческие дома 18–19 веков: дом Хиндлияна с росписями и фресками и дом Балабанова, в котором проходят выставки и концерты. Рядом — древняя церковь Святых Константина и Елены (по желанию).

Посетим музей-аптеку «Гиппократ», где хранятся старинные лекарства, инструменты и книги о медицине (по желанию).

Поднимемся на холм Небет тепе — место, где фракийцы заложили первые укрепления города.

Спустившись, полюбуемся элегантным зданием Регионального этнографического музея, пройдём через каменную арку Хисар Капия и окажемся перед восточными воротами Филиппополиса.

Познакомимся с мозаиками епископской базилики 4–6 веков — этот шедевр раннехристианского искусства недавно был открыт для посетителей (по желанию).

Выйдем на пешеходную улицу Князя Александра I — самую длинную в Европе. Если захотите, остановимся на обед в уютном ресторане, где подают блюда болгарской кухни и местное вино. А потом мы вернёмся в Софию.

